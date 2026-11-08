Man Utd đã chính thức rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ tại Premier League sau khi Nottingham Forest (đội bóng đang nằm trong nhóm xuống hạng) bất ngờ đánh bại Man City với tỷ số 3-1 trên sân nhà vào sáng 8/11 (giờ Việt Nam).

Trước đó, Coventry cũng đánh bại Everton, qua đó đẩy Man Utd từ vị trí thứ 17 xuống thứ 18 trên bảng xếp hạng. Điều này khiến đoàn quân của HLV Michael Carrick trải qua khởi đầu mùa giải tệ hại nhất kể từ năm 1988.

HLV Michael Carrick có nguy cơ bị sa thải nếu Man Utd để thua Aston Villa (Ảnh: Getty).

Theo truyền thông Anh, tương lai của HLV Michael Carrick sẽ được định đoạt ngay sau trận đấu giữa Man Utd và Aston Villa, diễn ra vào tối nay (23h30 ngày 8/11, giờ Việt Nam).

Phát biểu trước thềm trận đấu, nhà cầm quân sinh năm 1981 thừa nhận chưa nhận được bất kỳ sự đảm bảo nào từ ban lãnh đạo CLB về việc tiếp tục dẫn dắt đội bóng sau tuần này. Tuy nhiên, ông cho biết các kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo vẫn đang được triển khai.

"Công việc của tôi vẫn tiếp tục như bình thường", HLV Michael Carrick trả lời khi được hỏi về kế hoạch trong thời gian Premier League tạm nghỉ sau trận đấu với Aston Villa, nhường chỗ cho loạt trận FIFA Days tháng 11.

"Nhiều cầu thủ kỳ cựu vẫn tập luyện tại sân tập. Chắc chắn Man Utd sẽ tập luyện vào tuần tới và có thể nghỉ cuối tuần. Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình, xem ai vắng mặt, ai ở lại và họ cần gì.

Dù điều gì xảy ra trong trận đấu với Aston Villa, chúng tôi cũng phải chuẩn bị thật tốt và hướng tới trận đấu này. Tôi đã nói tối hôm trước rằng tôi thực sự rất mong chờ trận đấu và tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tôi không hề nói điều đó một cách giả tạo", nhà cầm quân sinh năm 1981 khẳng định.

Man Utd đang đối mặt với nhiều áp lực (Ảnh: Getty).

Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, HLV Michael Carrick hiện vẫn không nghĩ tới viễn cảnh bị sa thải trong tháng 11. Nhà cầm quân này vẫn toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ giúp Man Utd cải thiện thứ hạng tại Premier League.

“Công việc của tôi trong kỳ nghỉ quốc tế này thực ra không khác gì bình thường. Tôi nghĩ các đợt nghỉ quốc tế luôn là thời điểm để nói về những cầu thủ không tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Còn đối với ban huấn luyện, đó là khoảng thời gian để nạp lại năng lượng và làm mới bản thân.

Tôi nghĩ một số cầu thủ tham gia các trận đấu quốc tế sẽ được nghỉ ngơi và lấy lại phong độ trong một môi trường khác. Điều đó cũng có phần đúng, nhưng bản thân tôi không thực sự cần điều đó. Tôi cảm thấy mình vẫn ổn", HLV Michael Carrick chốt lại.