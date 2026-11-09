Man Utd đã gây thất vọng khi hòa 4-4 trước Aston Villa ở vòng 10 giải Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford vào tối 8/11. Kết quả này khiến cho “Quỷ đỏ” rơi xuống vị trí trong nhóm cầm đèn đỏ khi chỉ có 8 điểm sau 10 trận.

Man Utd sở hữu hàng thủ tệ nhất châu Âu (Ảnh: Getty).

Theo thống kê của Opta, lần đầu tiên sau 40 năm (kể từ tháng 9/1986), Man Utd mới rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ ở giải đấu cao nhất nước Anh. Đội bóng thành Manchester sẽ trải qua ít nhất 15 ngày nằm trong nhóm cầm đèn đỏ ở giải Ngoại hạng Anh khi các đội tuyển quốc gia tập trung.

Điều đáng nói, với thành tích tệ hại khi dẫn dắt Man Utd vào năm 1986, HLV Ron Atkinson đã bị sa thải và nhường vị trí cho Sir Alex Ferguson tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

Man Utd cũng đang là CLB sở hữu hàng thủ tệ nhất ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu khi thủng lưới 30 bàn sau 15 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải này. Trung bình, mỗi trận đấu, “Quỷ đỏ” vào lưới nhặt bóng hai lần.

Chưa hết, với việc để Aston Villa ghi liên tiếp hai bàn chỉ trong 3 phút 40 giây, Man Utd lập kỷ lục tệ hại. Lần đầu tiên trong lịch sử, “Quỷ đỏ” thủng lưới hai bàn trong thời gian ngắn như vậy ở giải Ngoại hạng Anh.

Man Utd sắp đưa Aaron Danks, cộng sự cũ của HLV Carrick, vào ban huấn luyện (Ảnh: BBC).

Ban lãnh đạo Man Utd đã họp khẩn vào ngày hôm nay (9/11) để bàn bạc về tương lai của HLV Carrick. Tuy nhiên, có vẻ như HLV người Anh vẫn an toàn. Theo tờ TEAMtalk, giới chóp bu của “Quỷ đỏ” đang cân nhắc bổ sung Aaron Danks (thành viên ban huấn luyện của Bayern Munich dưới thời HLV Vincent Kompany) vào ê kíp của HLV Carrick.

Trong quá khứ, Danks từng làm việc cùng Carrick tại Middlesbrough và được đánh giá cao về năng lực huấn luyện. Ban lãnh đạo Man Utd hy vọng tài năng, kinh nghiệm và sự phối hợp ăn ý với HLV Carrick của trợ lý Danks sẽ giúp CLB vượt qua thời điểm khó khăn.

Trận đấu đầu tiên của Man Utd sau đợt FIFA Days tháng 11 này sẽ là cuộc đại chiến với đại kình địch Liverpool vào ngày 22/11. Trước mắt, “Quỷ đỏ” có hai tuần để cải thiện tình hình và vực dậy tinh thần của toàn đội.