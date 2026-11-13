Điều gì phải đến cũng đến

Chiều 12/11 (theo giờ Việt Nam), trang chủ Man Utd xuất hiện bản thông báo dài 143 từ về việc chấm dứt hợp đồng với HLV Carrick. Trong đó, “Quỷ đỏ” ca ngợi sự tận tâm, chuyên nghiệp của HLV Carrick nhưng nhấn mạnh rằng CLB đã đến lúc tìm kiếm sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

HLV Carrick bị sa thải sau trận hòa 4-4 trước Aston Villa (Ảnh: Getty).

Cánh săn ảnh bắt gặp hình ảnh HLV người Anh buồn bã rời khỏi trung tâm huấn luyện Carrington của Man Utd. Ông vẫn bắt đầu công việc như thường ngày và không biết trước tình hình xảy ra. Nhưng trong phòng họp tại Monaco (nơi chủ sở hữu Jim Ratcliffe sinh sống), giới chóp bu của “Quỷ đỏ” đã đưa ra quyết định được mô tả là “tàn khốc”.

Thực tế, việc Carrick bị sa thải không phải là điều bất ngờ. Thậm chí, người hâm mộ đã dự đoán ông bị “trảm” sau thất bại 1-4 trước Como ở Champions League hay sau trận thua 0-3 trước Bournemouth ở giải Ngoại hạng Anh. Điều khiến người ta bất ngờ là Man Utd lại có chiều hướng tốt hơn khi vừa thắng 3-2 trước AS Roma và hòa 4-4 trước Aston Villa.

Xét tổng thể, Carrick xứng đáng bị sa thải. Man Utd chỉ thắng 3/15 trận đấu từ đầu giải. Lần đầu tiên sau 40 năm, “Quỷ đỏ” bị đẩy xuống nhóm cầm đèn đỏ ở giải đấu cao nhất nước Anh và đối diện với nguy cơ xuống hạng hiển hiện. Trong lần gần nhất Man Utd rơi vào tình cảnh tồi tệ này vào năm 1986, Ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định sa thải HLV Ron Atkinson, mở ra triều đại hoàng kim của Sir Alex Ferguson.

Những gì diễn ra với HLV Carrick khiến nhiều người nhớ về Solskjaer trong quá khứ. Họ đều có kịch bản chung, đó là thành công rực rỡ trong giai đoạn tạm quyền và đột ngột sa sút nghiêm trọng khi được trao bản hợp đồng chính thức.

Nhưng nếu như Solsa vẫn tồn tại ở “ghế nóng” của Man Utd trong 3 năm thì “tuổi thọ” của Carrick trên ghế HLV “Quỷ đỏ” chỉ vỏn vẹn 6 tháng (tính thời gian ký hợp đồng chính thức). Điều đó biến chiến lược gia người Anh trở thành HLV mất việc nhanh nhất trong kỷ nguyên hậu Sir Alex.

Tính cách cẩn trọng, cùng sự điềm đạm của HLV Carrick từng được xem là liều thuốc xoa dịu tính khí nóng nảy của người tiền nhiệm Ruben Amorim. Thế nhưng, giờ đây lại bị một số người nhìn nhận là thiếu cảm hứng và không đủ uy quyền. Khả năng khơi dậy phong độ xuất sắc ở từng cá nhân của ông dần biến thành sự phụ thuộc quá mức vào màn trình diễn chói sáng của những cầu thủ ấy.

HLV Carrick đi vào "vết xe đổ" của những người tiền nhiệm khi không thể kiểm soát được rắc rối nội bộ ở Man Utd (Ảnh: Sky Sports).

Vị HLV sinh năm 1981 đã tạo ra tác động lớn khi tạm quyền dẫn dắt Man Utd vào tháng 1 khi thắng cả Arsenal lẫn Man City. Sau khi chứng kiến Man Utd hạ gục Man City với tỷ số 2-0 ngay trên sân Old Trafford, Gary Neville đã thốt lên: “Đây là một trong những màn trình diễn hay nhất mà bạn từng thấy ở Man Utd trong bất kỳ thời đại nào”.

Khi Carrick tiếp quản, “Quỷ đỏ” xếp thứ 7 và cuối mùa, ông đã giúp CLB trở lại Champions League khi vươn lên thứ 3. Nhờ đó, Carrick lọt vào đề cử HLV xuất sắc mùa giải.

Tuy nhiên, vấn đề của HLV người Anh cũng là điều mà các HLV tiền nhiệm ở Man Utd từng mắc phải. Ông không thể duy trì sự ổn định, dẫn tới việc phòng thay đồ bất ổn. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, HLV Carrick đã mang về ba bản hợp đồng là Andrey Santos (đến từ Chelsea), Carlos Baleba (Brighton), Youri Tielemans (Aston Villa).

Về cơ bản, Man Utd vẫn mua sắm thiếu định hướng. Việc chiêu mộ 3 tiền vệ trung tâm khiến Bruno Fernandes bị đẩy xa khỏi vai trò trung tâm mà anh thi đấu tốt ở nửa sau mùa giải trước. Trong khi đó, vị trí tiền vệ phòng ngự mà Casemiro để lại không được bù đắp, vấn đề ở hàng thủ và hàng công của đội bóng thành Manchester lại không được cải thiện.

Ở mùa giải này, Man Utd là đội bóng có hàng thủ tệ nhất 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu khi vào lưới nhặt bóng 30 bàn sau 15 trận (trung bình 2 bàn/trận). Trên hàng công, Benjamin Sesko nghỉ thi đấu đến hết năm trong bối cảnh Man Utd không có “số 9” thực thụ.

Man Utd nằm trong nhóm các đội bóng di chuyển ít nhất giải Ngoại hạng Anh (Ảnh: Sky Sports).

Gốc rễ vấn đề của Man Utd

“Những cá tính xấu”, đó là cụm từ HLV Ruben Amorim dùng để nói về những nhân vật nổi loạn ở Man Utd. Dưới thời của mình, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã thẳng thừng loại bỏ những nhân tố chống đối như Jadon Sancho, Alejandro Garnacho hay Marcus Rashford.

Thời điểm ấy, HLV sinh năm 1985 đã nhận được sự ủng hộ từ Ban lãnh đạo Man Utd nhờ quyết định “dũng cảm” của mình. Tuy nhiên, trong mùa hè vừa qua, nhóm lãnh đạo của “Quỷ đỏ” đã họp bàn để tìm cách đưa Rashford trở lại. Không có bằng chứng cho thấy tiền đạo người Anh làm điều gì sai trái nhưng có một điều dễ nhận thấy, Rashford đã thực sự lệch nhịp sau khi trở lại Old Trafford.

HLV Carrick chỉ giúp Man Utd khởi sắc khi làm HLV tạm quyền (Ảnh: Getty).

Vấn đề ở Man Utd chính là nhiều sự lệch nhịp như vậy. Không phải là không có cảnh báo với HLV Carrick. Sau trận thua trước Hull City ở vòng mở màn giải Ngoại hạng Anh, chuyên gia người Na Uy Jan Aage Fjortoft cho rằng hình ảnh Man Utd “thiếu nhiệt huyết” đã trở lại. Ngay lập tức, HLV Carrick bác bỏ quan điểm ấy khi khẳng định đó chỉ là lời nhận xét “lố bịch”.

“Chỉ là một trận đấu mà thôi”, HLV Carrick cương quyết trả lời trước báo giới. Chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh phần nào khiến “Quỷ đỏ” tạm quên đi vấn đề. Đáng tiếc, kể từ thắng lợi ấy, đoàn quân của HLV Carrick lại không có thêm một lần nào nở nụ cười chiến thắng ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Man Utd tệ hại tới mức, họ đã thi đấu hơn người trong gần 70 phút trước Man City nhưng cuối cùng vẫn phải ra về trắng tay. Tình cảnh tương tự xuất hiện ở trận đấu với Tottenham. “Quỷ đỏ” đã bị Tottenham gỡ hòa 1-1 dù thi đấu hơn người (khi đang dẫn 1-0).

Trong nhiều năm qua, Man Utd không ít lần tạo ra những trận đấu khó hiểu như vậy. HLV Carrick lại rơi vào vòng xoáy “không hề dễ chịu”. Sau khi Man Utd bị Tottenham cầm hòa, cựu danh thủ Gary Neville thốt lên: “Thực tế là các cầu thủ Man Utd không chạy đủ nhiều, họ không thể hiện đủ sự kiên cường, quyết tâm và tinh thần chiến đấu. Họ đơn giản là không làm được điều đó”.

Bản thân Carrick có lẽ hiểu được tình cảnh mà Mourinho, Solskjaer, Ten Hag hay Amorim trải qua. Những con số đã nói lên tất cả. Ở mùa giải này, Man Utd chạy trên tổng quãng đường 1.194 km (xếp thứ 19 giải Ngoại hạng Anh), bứt tốc 1.065 lần (xếp thứ 14) với quãng đường bứt tốc là 22km (xếp thứ 16).

Từng cái tôi rời rạc một lần nữa dập tắt mọi nỗ lực vươn lên của Man Utd. Trong cơn hoảng loạn, trung vệ Lisandro Martinez đã công khai chỉ trích công tác chiêu mộ cầu thủ của Man Utd trong mùa hè này, với người chịu trách nhiệm trực tiếp là Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Trung vệ người Argentina nói: “Mùa giải trước, chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời. Tôi đã kỳ vọng nhiều hơn vào giám đốc bóng đá để mang về những cầu thủ có thể cạnh tranh danh hiệu”.

Mọi chuyện càng đi xa hơn khi Bruno Fernandes đã công khai chỉ trích chiến thuật của Man Utd trong thất bại 1-4 trước Como. Sau đó, Bruno đã bị HLV Carrick loại khỏi trận đấu với Bournemouth nhưng đã trở lại với tấm băng đội trưởng trong trận đấu với Chelsea.

Bruno Fernandes từng được xem là biểu tượng cho tinh thần của Man Utd ở nửa sau mùa giải trước nhưng giờ lại bị nhìn nhận là “cừu đen phản loạn”. Thực tế, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ còn là cái bóng so với chính mình ở mùa giải trước.

Bruno Fernandes chỉ là cái bóng so với chính mình ở mùa giải trước (Ảnh: Sky Sports).

Cụ thể, ở mùa 2025-26, Fernandes thực hiện trung bình 0,62 đường kiến tạo mỗi trận. Tới mùa này, con số ấy giảm mạnh còn 0,22 đường/trận. Số đường kiến tạo cơ hội của Bruno giảm từ 3,99 đường/trận xuống 2,56 đường/trận. Số cơ hội kiến tạo mười mươi của anh cũng giảm từ 0,97 đường/trận xuống 0,44 đường/trận.

Suy cho cùng, Carrick cũng chỉ là nạn nhân của “căn bệnh cố hữu” Man Utd mắc phải. Việc sa thải chiến lược gia người Anh chỉ giống như liều thuốc giảm đau, chứ không thể giải quyết tận gốc vấn đề.

Sự ra đi của Carrick biến HLV trưởng của Man Utd trở thành một trong những công việc khó khăn nhất thế giới. Sự thiếu đoàn kết, những cái tôi rời rạc, khả năng quản trị “có vấn đề” giống như ngọn sóng biển lớn cuốn phăng tòa lâu đài cát mà Carrick, Ten Hag, Amorim, Solskjaer đã xây dựng.

Và cứ thế, hàng núi tiền bị ném đi nhưng Man Utd vẫn trở lại với sự tệ hại ở điểm xuất phát. Câu hỏi đặt ra là ai có thể trở thành Sir Alex Ferguson mới, xây dựng lại triều đại Man Utd vững mạnh thuở nào?