Man Utd - Man City (19h, 17/1): Thử thách cực đại với Michael Carrick

Tân huấn luyện viên tạm quyền của Man Utd, Michael Carrick, sẽ có màn ra mắt đầy cam go khi "Quỷ đỏ" tiếp đón kình địch cùng thành phố Man City tại Old Trafford vào tối 17/1, trong khuôn khổ trận derby Manchester lần thứ 198. Đây được dự báo là một cuộc đối đầu nảy lửa, khác hẳn với trận hòa 0-0 tẻ nhạt gần nhất giữa hai đội vào tháng 4 năm ngoái.

Sau 8 ngày kể từ khi sa thải Ruben Amorim, Man United đã chính thức bổ nhiệm cựu đội trưởng Michael Carrick làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải. Đây là lần thứ hai chiến lược gia 44 tuổi ngồi vào "ghế nóng" tại Old Trafford, sau quãng thời gian ba trận đấu vào tháng 11-12/2021 với thành tích ấn tượng (thắng 2, hòa 1).

Carrick nhận nhiệm vụ lèo lái Man Utd tới hết mùa (Ảnh: Getty).

Carrick trở lại băng ghế huấn luyện sau bảy tháng kể từ khi bị Middlesbrough sa thải, nơi ông có tỷ lệ thắng 46,3% trong 136 trận cầm quân. Ông tiếp quản một Man Utd đang xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ kém top 4 ba điểm dù chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất (thắng 1, hòa 4, thua 1).

Chuỗi ba trận hòa không bàn thắng đáng thất vọng trước Wolves, Leeds và Burnley, cùng với thất bại 1-2 trên sân nhà trước Brighton ở vòng 3 FA Cup cuối tuần trước (trận đấu cuối cùng của Darren Fletcher trên cương vị HLV tạm quyền), đã khiến Man Utd chỉ còn chơi tổng cộng 40 trận trong mùa giải này, trở thành mùa giải ngắn nhất của họ kể từ 1914-15.

Việc tạo ra tác động tức thì trong hai trận liên tiếp gặp Man City và đội đầu bảng Arsenal hứa hẹn sẽ là thử thách lớn với Carrick. Trước Man City, Man Utd đã thua 0-3 ở lượt đi trên sân Etihad hồi tháng 9. Đáng chú ý, họ chưa từng tịt ngòi ở cả hai lượt đối đầu tại giải VĐQG với Man City kể từ mùa 1973-74, mùa giải chứng kiến họ rớt hạng.

Man Utd cũng không ghi bàn ở 4 trong 5 lần gần nhất tiếp đón Man City tại Premier League, bao gồm hai trận liên tiếp gần đây. Họ chưa từng trải qua chuỗi ba trận sân nhà liền không ghi bàn trước Man City kể từ giai đoạn bốn trận từ tháng 12/1911 đến tháng 9/1914.

Carrick đối mặt với nhiều thách thức khi dẫn dắt Man Utd (Ảnh: Getty).

Phản ứng của Man City sau khi khởi đầu năm 2026 bằng ba trận hòa đáng thất vọng tại Premier League là hủy diệt Exeter City với tỷ số 10-1 ở vòng 3 FA Cup cuối tuần trước, trước khi giành chiến thắng quan trọng 2-0 trên sân khách trước đương kim vô địch Cúp Liên đoàn Newcastle United ở bán kết lượt đi vào giữa tuần.

Bản hợp đồng mới Antoine Semenyo đã hòa nhập hoàn hảo vào đội hình của Pep Guardiola sau thương vụ trị giá 64 triệu bảng từ Bournemouth, ghi hai bàn thắng và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong cả hai lần ra sân. Điều này giúp Man City tiến thêm một bước tới danh hiệu quốc nội mùa này.

Man City đang có chuỗi 13 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 10, hòa 3) và không thua trong 9 trận Premier League gần nhất giai đoạn này (thắng 6, hòa 3). Dù phong độ ấn tượng, thầy trò Guardiola vẫn phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn để san bằng khoảng cách 6 điểm với đội đầu bảng và đối thủ cạnh tranh chức vô địch Arsenal khi mùa giải còn 17 vòng đấu.

Guardiola hiện là HLV tại vị lâu nhất Premier League (9 năm 199 ngày) và đang chuẩn bị bước vào trận derby Manchester thứ 31 trên cương vị thuyền trưởng Man City. Trong sự nghiệp cầm quân, chỉ trước Liverpool và Tottenham (mỗi đội 10 trận) ông mới phải nhận nhiều thất bại hơn so với Man United (9 trận).

Antoine Semenyo hòa nhập nhanh với đội bóng mới (Ảnh: Getty)

Dẫu vậy, người hâm mộ Man City có thể an tâm khi đội bóng của họ là CLB thắng nhiều trận sân khách tại Premier League trước Man Utd hơn bất kỳ đội nào khác (9 trận), trong khi chỉ Liverpool (41 bàn) ghi nhiều bàn thắng tại Old Trafford hơn Man City (37 bàn).

Thông tin đội hình

Man Utd đang phải vật lộn với những thiếu vắng đáng kể khi Noussair Mazraoui bận dự AFCON, trong khi trung vệ Matthijs de Ligt vắng mặt vì chấn thương lưng. Tiền đạo trẻ Shea Lacey cũng bị treo giò sau chiếc thẻ đỏ ở trận thua Brighton tại FA Cup cuối tuần trước.

Tuy nhiên, HLV Carrick có thể thở phào khi chào đón sự trở lại của bộ đôi tấn công Bryan Mbeumo và Amad Diallo sau khi họ bị loại khỏi AFCON. Mbeumo, chân sút số một của "Quỷ đỏ" mùa này với 7 bàn thắng, nhiều khả năng sẽ đá chính ở hành lang cánh phải.

Bryan Mbeumo sẵn sàng trở lại cống hiến cho Man Utd (Ảnh: Getty).

Với sơ đồ bốn hậu vệ quen thuộc, Carrick đang đứng trước nhiều lựa chọn khó khăn. Vị trí hậu vệ trái là cuộc cạnh tranh giữa Luke Shaw và Patrick Dorgu. Ở tuyến giữa, Kobbie Mainoo đang hy vọng có trận đá chính đầu tiên tại Premier League mùa này, vượt qua sự cạnh tranh của Manuel Ugarte và Mason Mount.

Đội trưởng Bruno Fernandes vẫn là điểm sáng của Quỷ đỏ. Kể từ đầu tháng 11, anh đã trực tiếp tham gia vào 10 bàn thắng (3 bàn, 7 kiến tạo), chỉ kém Erling Haaland (12) và Igor Thiago (11). Fernandes cũng dẫn đầu giải đấu về số cơ hội tạo ra (56), các đường chuyền phá vỡ hàng thủ (17) và những đường chuyền phá vỡ hàng thủ dẫn tới cú sút (30).

Bên phía Man City, danh sách chấn thương khá dài với Josko Gvardiol (gãy xương chày), Ruben Dias (gân kheo), John Stones (đùi), Mateo Kovacic (cổ chân/gót), Savinho (chưa rõ) và Oscar Bobb (gân kheo). Omar Marmoush vẫn đang làm nhiệm vụ tại Cúp châu Phi, trong khi Nico Gonzalez bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Antoine Semenyo, người đã ghi 3 bàn trong 4 lần gần nhất đối đầu Man Utd, là ứng viên sáng giá cho một suất đá chính trên hàng công. Sự trở lại của nhạc trưởng Rayan Cherki, người cũng đã ghi bàn giữa tuần, có thể khiến Jeremy Doku phải nhường chỗ.

Man Utd trở thành đối thủ ưa thích của Haaland (Ảnh: Getty).

Cherki nhiều khả năng sẽ được bố trí đá cao bên cạnh Phil Foden, cầu thủ đã ghi 7 bàn vào lưới Man Utd tại Premier League. Erling Haaland vẫn là mối đe dọa lớn nhất, khi tiền đạo người Na Uy đã trực tiếp tham gia vào 11 bàn thắng (8 bàn, 3 kiến tạo) trước "Quỷ đỏ", nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Man City nào khác.

Ở hàng thủ, Max Alleyne, người đã thắng tới 92% các pha tranh chấp mùa này (12/13) và toàn thắng 6 pha không chiến, có thể tiếp tục được trao cơ hội đá chính bên cạnh Abdukodir Khusanov.

Đội hình ra sân dự kiến

Man Utd: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Alleyne, O’Reilly; Rodri; Bernardo, Cherki, Foden, Semenyo; Haaland.