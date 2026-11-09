Tối qua (8/11), Man Utd đã hòa 4-4 trước Aston Villa trong trận đấu ở vòng 10 giải Ngoại hạng Anh trên sân nhà Old Trafford. Aston Villa đã vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 4 phút đầu tiên. Sau đó, Man Utd đã vùng lên gỡ hòa 2-2 trước khi hiệp 1 khép lại.

Tương lai của HLV Carrick liên tục bị đe dọa trong thời gian qua (Ảnh: Getty).

Hiệp 2 diễn ra theo kịch bản tương tự. Aston Villa đã ghi thêm hai bàn để dẫn trước 4-2. Tuy nhiên, trong những phút bù giờ hiệp 2, Man Utd đã liên tiếp hai lần chọc thủng lưới Aston Villa để san bằng tỷ số 4-4. Dù thoát thua nhưng “Quỷ đỏ” vẫn rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng và đối diện với nguy cơ xuống hạng.

Theo tờ TEAMtalk, vào hôm nay (9/11), Giám đốc bóng đá của Man Utd, Jason Wilcox sẽ chủ trì cuộc họp khẩn ở trung tâm huấn luyện Carrington để thảo luận về tương lai của HLV Carrick. Ban lãnh đạo cần quyết định liệu có tiếp tục kiên nhẫn với chiến lược gia sinh năm 1981 hay tìm kiếm HLV mới.

Trước mắt Man Utd là kỳ nghỉ quốc tế kéo dài hai tuần để các đội tuyển quốc gia tập trung. Đây được xem là thời điểm thích hợp nếu “Quỷ đỏ” muốn thay đổi HLV trưởng.

HLV Carrick đang chịu áp lực lớn khi Man Utd chỉ thắng 1/10 trận đấu gần đây ở giải Ngoại hạng Anh. CLB đang sở hữu hàng phòng ngự tệ nhất ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu khi thủng lưới 30 bàn sau 15 trận ra sân trên mọi đấu trường. Tính ra, trung bình mỗi trận đấu, CLB thành Manchester vào lưới nhặt bóng hai lần.

Man Utd cũng có lần đầu tiên sau 40 năm rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ ở giải Ngoại hạng Anh. Nếu tình hình không cải thiện, “Quỷ đỏ” có nguy cơ không nhỏ phải xuống hạng ở mùa giải này.

Man Utd gây thất vọng lớn trong thời gian qua (Ảnh: EPA).

Theo tờ The Sun, Man Utd đã liên hệ với HLV Didier Deschamps, người giúp đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018, nhưng bị từ chối. Danh sách ứng cử viên thay thế HLV Carrick vẫn còn những cái tên như Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Antonio Conte hay Unai Emery.

Trong đó, Eddie Howe và Julian Nagelsmann là hai cái tên nổi bật nhất trong danh sách. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox được cho là ủng hộ Eddie Howe, còn Giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell lại đánh giá cao Julian Nagelsmann.

Về phía Carrick, HLV người Anh vẫn khẳng định không có ý định từ chức. Khi được hỏi về tương lai sau trận đấu với Aston Villa, HLV người Anh đáp: “Điều đó sẽ không xảy ra”.