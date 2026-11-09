Man Utd hòa 4-4 trước Aston Villa, vẫn chìm trong nhóm xuống hạng

"Điều đó sẽ không xảy ra, không có chuyện tôi từ chức", HLV Michael Carrick thẳng thừng trả lời khi được phóng viên Sky Sports hỏi liệu ông có từ chức nếu điều đó mang lại lợi ích cho Man Utd hay không, trong buổi họp báo sau trận hòa 4-4 giữa Man Utd và Aston Villa ở vòng 10 Premier League diễn ra tối 8/11 (giờ Việt Nam).

Man Utd đã ghi 2 bàn liên tiếp ở phút bù giờ để tránh khỏi một trận thua trước Aston Villa ngay trên sân nhà (Ảnh: Getty).

Các học trò của HLV Michael Carrick đã ghi hai bàn trong những phút bù giờ để giành lại một điểm trên sân nhà Old Trafford, sau hai lần bị Aston Villa dẫn trước với cách biệt hai bàn. Tuy nhiên, màn ngược dòng ngoạn mục trong trận đấu có tới 8 bàn thắng vẫn không thể giúp Man Utd thoát khỏi nhóm ba đội cuối bảng Ngoại hạng Anh.

Trận hòa này khiến "Quỷ đỏ" trải qua 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng tại giải đấu, trong bối cảnh họ mới chỉ giành được duy nhất một chiến thắng ở mùa giải năm nay. Phong độ sa sút khiến HLV Michael Carrick phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn, dù ông mới ký hợp đồng có thời hạn hai năm hồi tháng 5.

Phóng viên Patrick Davison của Sky Sports nhắc lại phát biểu trước đây của HLV Carrick, trong đó nhà cầm quân này từng nói rằng ông sẵn sàng ra đi nếu đó là điều tốt nhất cho CLB. Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh lập tức bác bỏ khả năng này.

"Bạn mong đợi điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn ông sẽ có một cuộc đối thoại với ban lãnh đạo chứ?", Patrick Davison tiếp tục hỏi. Carrick lập tức hỏi ngược lại: "Có thật không?".

"Mọi người đều biết tình hình hiện tại. Man Utd chưa giành đủ số trận thắng cần thiết. Tuy nhiên, tôi kỳ vọng toàn đội sẽ tiếp tục tiến lên dựa trên những gì đã nỗ lực xây dựng, phát huy những điểm tích cực thể hiện trong trận đấu hôm nay, khắc phục một số sai sót và giành chiến thắng trong những trận đấu tiếp theo", chiến lược gia người Anh chia sẻ.

Man Utd sẽ không thi đấu trở lại cho đến ngày 22/11, khi họ làm khách trên sân Anfield của Liverpool. Điều đó đồng nghĩa với việc "Quỷ đỏ" sẽ tiếp tục nằm trong nhóm xuống hạng Premier League ít nhất 13 ngày.

Đây là quãng thời gian dài nhất Man Utd nằm ở nhóm cầm đèn đỏ của giải đấu cao nhất nước Anh trong vòng 40 năm qua. Lần gần nhất đội chủ sân Old Trafford phải trải qua tình cảnh tương tự trong hơn hai tuần là giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 10/1986, khi họ có 28 ngày liên tiếp nằm trong khu vực xuống hạng.

HLV Carrick tin rằng Man Utd vẫn có thể xoay chuyển tình thế ở những trận đấu tới (Ảnh: Getty).

Dù vậy, HLV Michael Carrick vẫn tự tin rằng đội bóng của ông có đủ khả năng xoay chuyển tình thế trong mùa giải này: "Chắc chắn 100% là như vậy. Tôi nghĩ chúng tôi có đủ khả năng để làm được điều đó. Những bàn thua đã làm thay đổi cục diện trận đấu và chúng tôi đã phải rất vất vả để đối phó. Đây là vấn đề mà toàn đội cần cải thiện một cách triệt để.

Man Utd có đủ năng lực, nhưng hiện tại chúng tôi đang tự khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn trong một số thời điểm nhất định. Tôi hoàn toàn hiểu rõ hướng đi mà CLB cần theo đuổi. Điều chúng tôi cần làm lúc này chỉ là giành chiến thắng trong các trận đấu. Bóng đá được quyết định bởi những khoảnh khắc, bởi những gì diễn ra trước hai khung thành, đặc biệt là ở những phút cuối trận.

Nếu không tính đến những khoảnh khắc đáng tiếc và những bàn thua hoàn toàn có thể tránh được, tôi thực sự cho rằng Man Utd đã chơi khá tốt. Trong phần lớn thời gian, chúng tôi là đội thi đấu tốt hơn. Vì vậy, tôi rất thất vọng khi Man Utd không thể giành chiến thắng", HLV Michael Carrick khẳng định.