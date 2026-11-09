Man Utd hòa 4-4 trước Aston Villa, vẫn chìm trong nhóm xuống hạng

Man Utd hai lần gỡ hòa sau khi bị dẫn trước hai bàn, nhưng vẫn không thể đánh bại Aston Villa trên sân Old Trafford vào rạng sáng 9/11 (giờ Việt Nam). Trận hòa 4-4 khiến “Quỷ đỏ” chỉ có một chiến thắng sau 10 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, thành tích tệ nhất kể từ mùa giải 1972-73. Man Utd tiếp tục đứng thứ 18, trong nhóm xuống hạng.

HLV Michael Carrick vẫn giữ được ghế nóng sau khi Man Utd ngược dòng đánh bại AS Roma với tỷ số 3-2 tại Champions League giữa tuần vừa qua. Chiến thắng đó được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích để “Quỷ đỏ” xoay chuyển tình thế trong mùa giải. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 4 phút đầu trận, đội chủ nhà đã bị dẫn trước hai bàn.

Alysson đóng vai trò quan trọng trong cả hai bàn thắng của Aston Villa. Phút thứ 2, cầu thủ người Brazil dứt điểm một chạm sau pha phối hợp nhanh của đội khách, đưa bóng xuyên qua hai chân thủ môn Senne Lammens. Phút thứ 4, Alysson tiếp tục gây sóng gió trước khung thành Man Utd khi băng vào đón một tình huống bóng bật ra rồi tung cú sút xuyên qua hàng loạt cầu thủ. Lammens chỉ có thể đẩy bóng ra, tạo điều kiện để Nicolas Jackson dễ dàng đá bồi vào lưới trống.

Alysson mở tỷ số trận đấu ngay ở phút thứ hai (Ảnh: Getty).

Sau hai bàn thua sớm, Man Utd dần lấy lại thế trận. Tiền vệ Boubacar Kamara giúp đội chủ nhà có cơ hội trở lại khi phạm lỗi với Matheus Cunha trong vòng cấm bằng pha xoạc bóng thiếu chính xác, dẫn tới quả phạt đền. Bruno Fernandes rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm phạt đền ở phút 16.

Bàn thắng giúp Man Utd chơi khởi sắc và liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Cú sút xoáy của Cunha bị Zion Suzuki đẩy ra, trước khi Fernandes có pha dứt điểm chạm người đối phương đi hết đường biên ngang. Kobbie Mainoo cũng đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Amad Diallo sau đó hai lần khiến hàng thủ Aston Villa chao đảo trong thế trận mà đội chủ nhà chiếm ưu thế.

Nỗ lực của Man Utd được đền đáp ở phút 44. Youri Tielemans dứt điểm một chạm sau đường chuyền ngược trở lại của Noussair Mazraoui, làm tung lưới đội bóng cũ và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đáng chú ý, Aston Villa vẫn có cơ hội tái lập lợi thế trước giờ nghỉ khi Alysson lốp bóng qua đầu Lammens, nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Không khí lạc quan vừa trở lại Old Trafford thì Man Utd một lần nữa phải nhận hai bàn thua chóng vánh. Chỉ 3 phút sau giờ nghỉ, Diogo Dalot phạm lỗi với Alysson bằng pha truy cản thiếu tỉnh táo trong vòng cấm, trao cho Aston Villa quả phạt đền. John McGinn không bỏ lỡ cơ hội, giúp đội khách vượt lên dẫn 3-2.

John McGinn ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Man Utd (Ảnh: Getty).

Năm phút sau, Aston Villa tiếp tục ghi bàn từ một tình huống cố định hỗn loạn. Cú đánh đầu của Lenny Yoro khiến Lammens phải đẩy bóng chạm xà ngang, trước khi Leon Goretzka băng vào đá bồi, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Man Utd lại rơi vào thế bám đuổi với cách biệt hai bàn.

Trận đấu sau đó diễn ra khá trầm lắng trong khoảng 30 phút. Nhiều cổ động viên của đội chủ nhà đã bỏ về sớm. Phút 89, Mason Mount tung cú vô lê đưa bóng dội xà ngang. Nỗ lực của Man Utd cuối cùng cũng được đền đáp khi cầu thủ vào sân thay người Joshua Zirkzee dứt điểm cận thành ở phút 90+2, rút ngắn tỷ số xuống 3-4.

Bàn thắng giúp Man Utd thắp lại hy vọng và đội chủ nhà tạo nên màn thoát thua ngoạn mục ở những giây cuối cùng. Trong tình huống phạt góc ở phút 90+6, thủ môn Lammens cũng lên tham gia tấn công. Patrick Dorgu tận dụng cơ hội để ghi bàn gỡ hòa 4-4, khép lại màn rượt đuổi tỷ số đầy cảm xúc tại Old Trafford.

Patrick Dorgu ghi bàn gỡ hòa cho Man Utd ở những giây cuối trận (Ảnh: Getty).

Đây là trận đấu Ngoại hạng Anh thứ 200 của Unai Emery trên cương vị HLV và Aston Villa có thể hài lòng với kết quả này. Đội khách nối dài chuỗi bất bại tại giải đấu lên 6 trận, với 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Thành tích đối đầu của Aston Villa trước Man Utd cũng chưa được cải thiện đáng kể khi họ chỉ thắng một trong 8 lần gặp nhau gần nhất, hòa 2 và thua 5.

Đội bóng của HLV Carrick cũng có thành tích đối đầu đáng nể trên sân nhà trước Aston Villa tại Ngoại hạng Anh. Trong 32 lần tiếp đón đối thủ này, Man Utd thắng 24 trận, hòa 6 và chỉ thua 2. Tuy nhiên, kết quả hòa ở trận đấu gần nhất không đủ giúp Man Utd thoát khỏi nhóm xuống hạng. "Quỷ đỏ" phải bước vào kỳ nghỉ quốc tế với vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng.

Đội hình thi đấu

Man Utd: Lammens; Mazraoui, Maguire (Heaven 46), Yoro, Dalot (Dorgu 66); Mainoo, Tielemans (Mount 66); Amad (Lacey 66), Fernandes (c), Cunha; Mbeumo (Zirkzee 83).

Bàn thắng: Fernandes 16 (pen), Tielemans 44, Zirkzee 90+2, Dorgu 90+6.

Aston Villa: Suzuki; Lindelof, Harwood-Bellis, Torres, Maatsen; Kamara, Goretzka (Gomes 78); Alysson (Barkley 71), Manzambi (Mbaye 78), McGinn (c) (Hemmings 71); Jackson (Madjo 86).

Bàn thắng: Alysson 2, Jackson 4, McGinn 48 (pen), Goretzka 53.