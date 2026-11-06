Man Utd vừa giành chiến thắng may mắn 3-2 trước AS Roma ở Champions League, khép lại chuỗi 9 trận đấu liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng (hòa 3, thua 6). Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng sức ép dồn lên ghế nóng của HLV Carrick giảm đi.

HLV Deschamps từng giúp đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 (Ảnh: Getty).

Ở giải Ngoại hạng Anh, Man Utd đã bị đẩy xuống vị trí thứ 17 với 7 điểm, bằng điểm với nhóm cầm đèn đỏ và hơn hiệu số bàn thắng bại.

Theo tờ The Sun, Man Utd có thể sa thải HLV Carrick bất kỳ lúc nào nếu tình hình xấu đi. Chính vì thế, Ban lãnh đạo CLB muốn chuẩn bị sẵn người thay thế đề phòng trường hợp xấu nhất.

Tờ báo này tiết lộ, Man Utd đang gấp rút liên hệ với HLV Deschamps, người vừa chia tay đội tuyển Pháp. Ở thời điểm này, vị HLV sinh năm 1968 vẫn chưa nhận lời dẫn dắt CLB nào nên Man Utd không phải trả khoản phí nào để giải phóng hợp đồng.

HLV Deschamps đã trải qua 14 năm dẫn dắt đội tuyển Pháp. Ông đã mang về kỷ nguyên thành công rực rỡ cho bóng đá xứ lục lăng khi giành chức vô địch World Cup 2018, á quân World Cup 2022, vô địch Nations League 2020-21 và á quân Euro 2016.

Trước đó, chiến lược gia 58 tuổi từng đặt dấu ấn trong thời gian dẫn dắt các CLB Monaco, Juventus và Marseille. Ông là người giúp Juventus thăng hạng trở lại Serie A (sau khi bị đánh tụt hạng vì vụ bê bối Calciopoli), vô địch Ligue 1 cùng Marseille và giúp Monaco lọt vào chung kết Champions League 2003-04 (thua Porto).

HLV Carrick có thể bị sa thải bất kỳ lúc nào (Ảnh: Getty).

Deschamps cũng có hiểu biết nhất định về bóng đá Anh khi từng có thời gian thi đấu ở Chelsea trong giai đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ ở mùa giải 1999-2000.

Theo báo giới Anh, HLV Deschamps từng rất muốn dẫn dắt Real Madrid sau khi rời đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, cuối cùng, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại quyết định lựa chọn HLV Mourinho.

Nguồn tin ở Pháp khẳng định HLV Deschamps không quá vội vàng tìm kiếm bến đỗ mới. Thay vào đó, ông chỉ chấp nhận làm việc ở những bến đỗ phù hợp.

Ngoài HLV Deschamps, Man Utd được cho là sẽ đưa hàng loạt HLV như Antonio Conte, Eddie Howe và Julian Nagelsmann vào tầm ngắm. Họ đều chưa tìm được bến đỗ nào sau khi rời khỏi đội bóng chủ quản trong mùa hè 2026. Dù vậy, giới chủ ở Old Trafford chưa bị thuyết phục vì những cái tên này. Trong bối cảnh ấy, HLV Deschamps vẫn nổi lên như ứng cử viên tiềm năng nhất.