Chiều 12/11 (theo giờ Việt Nam), Man Utd đã thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Michael Carrick. Không lâu sau đó, CLB thành Manchester đã tìm xong người thay thế. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đã dùng cụm từ quen thuộc “Here We Go” để xác nhận “Quỷ đỏ” đạt thỏa thuận với HLV Mauricio Pochettino.

Thông thường, khi chuyên gia Fabrizio Romano dùng cụm từ “Here We Go”, mức độ chính xác của thông tin gần như 100%.

HLV Pochettino đạt thỏa thuận dẫn dắt Man Utd (Ảnh: Getty).

Theo Romano, Man Utd đã đồng ý giải phóng hợp đồng của HLV Pochettino với Liên đoàn bóng đá Mỹ (US Soccer). Hợp đồng hiện tại của chiến lược gia người Argentina có thời hạn tới năm 2030, với điều khoản giải phóng ở mức khoảng 7,4 triệu bảng. Theo thông tin ban đầu, hợp đồng của HLV người Argentina với Man Utd có thời hạn tới năm 2029.

Trong quá khứ, HLV Pochettino từng có thời gian làm việc ở Southampton, Tottenham và Chelsea nên ông đã quen thuộc với môi trường giải Ngoại hạng Anh. Dấu ấn đáng kể nhất của ông là đưa Tottenham vào chung kết Champions League mùa giải 2018-19.

HLV Pochettino đã dẫn dắt đội tuyển Mỹ trong 35 trận và giành 21 chiến thắng. Ở World Cup 2026, ông đã giúp “Chú Sam” (biệt danh của đội tuyển Mỹ) lọt vào vòng 1/8, trước khi dừng bước trước Bỉ.

HLV Pochettino từng có nhiều năm làm việc ở giải Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Theo kế hoạch, Pochettino sẽ chưa thể lập tức rời tuyển Mỹ để tới Manchester. Ông vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ trong hai lượt trận tứ kết CONCACAF Nations League gặp Haiti (diễn ra vào ngày 14 và 17/11).

Sau đó, chiến lược gia người Argentina dự kiến lên đường tới Anh và bắt đầu công việc tại trung tâm huấn luyện Carrington vào ngày 19/11. Trận ra mắt của HLV Pochettino với “Quỷ đỏ” là chuyến làm khách tới sân Anfield của Liverpool vào ngày 22/11.