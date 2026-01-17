Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
Thể thao Bóng đá
Dòng sự kiện : Vòng chung kết U23 châu Á 2026
Man Utd 2-0 Man City (hiệp 2): Dorgu lập công

Man Utd 2-0 Man City (hiệp 2): Dorgu lập công

(Dân trí) - Phút 76, nỗ lực cá nhân của Cunha với cú tạt bóng từ sát biên phải vào, Dorgu âm thầm lao vào đệm bóng cận thành ghi bàn.

Hạo Minh
Hạo Minh