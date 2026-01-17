Man Utd 2-0 Man City (hiệp 2): Dorgu lập công (Dân trí) - Phút 76, nỗ lực cá nhân của Cunha với cú tạt bóng từ sát biên phải vào, Dorgu âm thầm lao vào đệm bóng cận thành ghi bàn.