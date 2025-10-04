Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Man Utd 1-0 Sunderland (hiệp 1): Mount mở tỷ số trận đấu

(Dân trí) - Phút 8, Mount đỡ bóng bằng chân trái, bắt vô lê bằng chân phải ở khu vực đầu vòng cấm địa, đưa bóng đi thẳng vào khung thành Sunderland, mở tỷ số trận đấu.

Hạo Minh
