Man City thắng dễ Crystal Palace, tiếp tục gây áp lực lên Arsenal

Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal khi rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm sau chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace vào rạng sáng 14/5. Dù HLV Pep Guardiola thực hiện nhiều thay đổi để chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup, Man City vẫn duy trì chuỗi 17 trận bất bại trên sân nhà.

Ngay từ những phút đầu, Crystal Palace đã tạo ra lời cảnh báo khi Brennan Johnson căng ngang cho Jean-Philippe Mateta dứt điểm. Thủ thành Gianluigi Donnarumma đã có pha cứu thua xuất thần, dù trọng tài biên sau đó đã phất cờ báo việt vị. Ít phút sau, Josko Gvardiol kịp thời cản phá cú sút của Yeremy Pino, cứu thua cho Man City.

Dẫu vậy, đoàn quân của Guardiola không mất quá nhiều thời gian để kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng phải đến phút 30, thế bế tắc mới được phá vỡ. Phil Foden có pha đánh gót tinh tế, mở ra khoảng trống cho Antoine Semenyo dứt điểm đánh bại Dean Henderson, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng giúp trận đấu trở nên cởi mở hơn. Man City nhanh chóng nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ khi Omar Marmoush tận dụng đường kiến tạo khác từ Foden để lập công. Crystal Palace gần như chỉ biết chống đỡ, và thủ thành Henderson phải trổ tài để ngăn Gvardiol ghi bàn thứ ba.

Sau giờ nghỉ, thế trận không thay đổi nhiều. HLV Oliver Glasner tung vào sân Adam Wharton, Jorgen Strand Larsen và Ismaila Sarr nhằm tìm kiếm sự khác biệt. Sarr nhanh chóng thử tài Donnarumma, nhưng những điều chỉnh này không đủ để thay đổi cục diện. Phút 84, Savinho chính thức dập tắt hy vọng của đội khách với pha lập công sau đường kiến tạo đẹp mắt của Rayan Cherki.

Crystal Palace chỉ thắng một trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, khi sự tập trung của họ dường như đã hướng hoàn toàn tới trận chung kết UEFA Conference League gặp Rayo Vallecano (28/5).

Trong khi đó, Man City sẽ bước vào trận chung kết FA Cup gặp Chelsea, nhưng họ vẫn còn nguyên cơ hội ở cuộc đua vô địch khi chiến thắng này giúp đội bóng của Guardiola sẵn sàng tận dụng bất kỳ cú sảy chân nào từ Arsenal nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội.