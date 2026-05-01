Man City thắng đậm Brentford, tiếp tục gây áp lực lên Arsenal

Manchester City thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Brentford trên sân Etihad vào tối 9/5. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola nối dài chuỗi 16 trận bất bại trên sân nhà kể từ đầu mùa, với 13 chiến thắng và 3 trận hòa.

Haaland tỏa sáng trong chiến thắng của Man City (Ảnh: Getty).

Sau trận hòa kịch tính 3-3 trước Everton ở vòng 35, quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh không còn nằm trong tay Man City. Dù vậy, đội chủ sân Etihad hiểu rằng chỉ có chiến thắng trước Brentford ở vòng 36 mới giúp họ tiếp tục tạo áp lực lên Arsenal.

Man City nhập cuộc chủ động nhưng Brentford mới là đội tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Pha ném biên mạnh của Michael Kayode khiến hàng thủ đội chủ nhà rối loạn, buộc thủ môn Gianluigi Donnarumma xử lý lỗi. May cho Man City là bóng đã được phá ra ngay trên vạch vôi.

Phải đến giữa hiệp một, đội chủ nhà mới tạo ra tình huống thực sự nguy hiểm. Jeremy Doku đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi tạt chuẩn xác vào vòng cấm, nhưng cú đánh đầu của Erling Haaland trong tư thế không bị kèm lại đưa bóng đi vọt xà.

Tiền đạo người Na Uy nhanh chóng để lại dấu ấn với cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của trận đấu ít phút sau đó. Từ đường tạt bóng của Antoine Semenyo bên cánh phải, Haaland bật cao đánh đầu nhưng không thắng được thủ môn Caoimhin Kelleher. Người gác đền của Brentford tiếp tục chơi xuất sắc khi dùng chân cản phá cú dứt điểm cận thành của Haaland sau pha kiến tạo thuận lợi từ Doku.

Man City gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Brentford (Ảnh: Getty).

Đội bóng của HLV Keith Andrews kiên cường chống đỡ sức ép để khép lại hiệp một với tỷ số hòa 0-0. Trong khi đó, trọng tài Michael Salisbury phải nhận những tiếng la ó từ khán giả trên khán đài Etihad khi hiệp đấu kết thúc.

Sau giờ nghỉ, Brentford tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Donnarumma phải đổ người cứu thua sau cú sút ở góc gần của Igor Thiago từ đường chọc khe của Kayode.

Tuy nhiên, trong lúc đội khách chơi đầy hưng phấn, Man City lại bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số ở phút 60. Trong tình huống gần giống bàn thắng vào lưới Everton trước đó ít ngày, Doku nhận bóng trong vòng cấm bên cánh trái, khống chế một nhịp rồi thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt đưa bóng găm vào góc xa.

Bàn thắng giúp Man City giải tỏa áp lực và hoàn toàn làm chủ thế trận. Đến phút 75, Haaland ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng pha đánh gót cận thành sau đường căng ngang khó chịu của Semenyo, trong tình huống hàng thủ Brentford lúng túng chống đỡ.

Haaland ghi bàn vào lưới Brentford (Ảnh: Getty).

Đội chủ nhà tiếp tục dồn ép nhằm cải thiện hiệu số bàn thắng bại. Nếu không có phản xạ xuất thần của Kelleher ở tình huống cản phá cú dứt điểm cận thành của Phil Foden, Brentford có thể đã phải nhận thêm bàn thua.

Đến phút bù giờ, Omar Marmoush ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City bằng cú sút chìm hiểm hóc sau đường kiến tạo của Haaland. Chiến thắng này giúp Man City tiếp tục gây sức ép lên Arsenal, đội sẽ hành quân tới sân của West Ham United vào tối 10/5. Sau đó, thầy trò Guardiola còn trận đá bù với Crystal Palace vào giữa tuần.

Về phía Brentford, đội bóng này vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất dự cúp châu Âu lịch sử khi mùa giải còn hai vòng đấu. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên trong 134 năm tồn tại CLB được góp mặt ở đấu trường châu lục.