Man City nhận trái đắng trên sân nhà, Brighton phục thù ngọt ngào

Man City đã phải hứng chịu thất bại bất ngờ ngay tại sân nhà Etihad khi Brighton giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh, diễn ra vào tối 31/10 (giờ Việt Nam). Bàn thắng duy nhất của Yasin Ayari trong hiệp một đã giúp "Chim mòng biển" lần đầu tiên ca khúc khải hoàn trên sân khách trước Man City, đồng thời được xem là màn trả thù ngọt ngào sau khi họ vừa để thua chính đối thủ này tại Etihad ở Cúp Liên đoàn Anh chỉ hai ngày trước đó.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu, khi cả hai đội đều đã quá quen thuộc sau cuộc chạm trán tại Carabao Cup giữa tuần. Tuy nhiên, chính Brighton mới là đội nhập cuộc chủ động hơn và sớm có được thành quả. Phút 11, Maxim De Cuyper nỗ lực giữ bóng sau đường tạt của Diego Gomez, tạo điều kiện thuận lợi để Yasin Ayari băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Yasin Ayari ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

Man City không chấp nhận thế trận bất lợi và nhanh chóng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Chỉ 10 phút sau bàn thua, Iliman Ndiaye có cơ hội san bằng tỷ số nhưng cú đánh đầu của anh lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Tiền đạo này tiếp tục là điểm sáng trên hàng công Man City với pha đi bóng lắt léo trước khi tung cú sút thẳng vào vị trí của thủ môn Bart Verbruggen.

Trước khi hiệp một khép lại, thủ thành Verbruggen còn phải cảm ơn đội trưởng Lewis Dunk, người đã có hai pha cản phá xuất sắc ngay trước vạch vôi, từ chối những nỗ lực dứt điểm của Erling Haaland, khiến tiền đạo người Na Uy tỏ ra vô cùng sốt ruột.

Bước sang hiệp hai, Brighton suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt ở phút 50. Từ đường kiến tạo của Ayari, De Cuyper có khoảng trống lý tưởng ở cột xa nhưng lại dứt điểm vọt xà ngang đầy đáng tiếc.

HLV Enzo Maresca của Man City đã có những điều chỉnh nhân sự nhằm thay đổi cục diện trận đấu. Sự xuất hiện của Rayan Cherki từ băng ghế dự bị suýt chút nữa đã mang lại hiệu quả tức thì khi anh kiến tạo cơ hội cho Enzo Fernandez, nhưng tiền vệ người Argentina lại dứt điểm chệch cột dọc. Ngay cả khi Matheus Nunes tung cú sút trúng đích, Verbruggen vẫn kịp thời phản xạ xuất sắc để cứu thua.

Man City không thể phá vỡ hàng thủ chắc chắn của Brighton (Ảnh: Getty).

Dù đã nỗ lực hết sức, Man City vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa. HLV Maresca tiếp tục tung Phil Foden vào sân ở những phút cuối, nhưng dù liên tục nhồi bóng vào vòng cấm, đội chủ nhà vẫn không thể tạo ra tình huống dứt điểm thành công.

Đây cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Maresca tại giải đấu, làm dấy lên những dấu hiệu bất ổn về phong độ. Man City còn đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu bảng nếu Arsenal giành được ít nhất một điểm trong chuyến làm khách trước Liverpool.

Trong khi đó, 3 điểm quý giá ngay tại Etihad tiếp tục giúp Brighton có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử tham dự Ngoại hạng Anh. "Chim mòng biển" có 19 điểm sau 9 vòng đấu và đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng.