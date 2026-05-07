Malaysia và Thái Lan tuyên bố sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026

Truyền thông Malaysia hôm qua (6/5) đưa tin, người phát ngôn của chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Truyền thông Malaysia Datuk Fahmi Fadzil cho biết Malaysia đã hoàn tất việc mua bản quyền phát sóng World Cup 2026, trên lãnh thổ nước này.

Người hâm mộ Malaysia và Thái Lan sẽ được xem Messi và các đồng đội bảo vệ ngôi vô địch World Cup, thông qua truyền hình (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau ở buổi họp báo thường kỳ trước báo chí Malaysia, ông Fahmi Fadzil nói: “Chính phủ cam kết đảm bảo tất cả người dân Malaysia có thể thưởng thức giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 một cách toàn diện, hợp pháp và bao quát”.

“Để đạt được điều này, Chính phủ Malaysia đã quyết định hợp tác với khu vực tư nhân, để đảm bảo chất lượng phát sóng cao và phạm vi phủ sóng rộng. Tôi rất vui mừng thông báo rằng các đài truyền hình chính thức của Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 tại Malaysia là RTM và Unifi TV”, ông Fahmi Fadzil nói thêm.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil, Unifi TV sẽ phát sóng trực tiếp tất cả 104 trận đấu tại vòng chung kết (VCK) World Cup năm nay, trong khi RTM sẽ phát sóng trực tiếp phần lớn các trận đấu, hoặc phát lại.

Hầu hết các nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đều đã sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 (Ảnh: VTV).

Dù vậy, vị Bộ trưởng Bộ Truyền thông Malaysia không nói rõ mức giá mà phía Malaysia phải trả để sở hữu bản quyền phát sóng World Cup năm nay. Ông Fahmi Fadzil chỉ hé lộ Chính phủ Malaysia góp 24 triệu ringgit (hơn 161,5 tỷ đồng), phần còn lại đến từ các doanh nghiệp, các nhà đài.

Người đứng đầu Bộ Truyền thông Malaysia cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định chống vi phạm bản quyền, đối với tất cả nội dung liên quan đến giải đấu năm nay.

Không chỉ có Malaysia, một quốc gia khác của Đông Nam Á là Thái Lan cũng đã công bố sở hữu bản quyền World Cup 2026.

Ngày 5/5, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận người dân Thái Lan chắc chắn được xem phát sóng trực tiếp các trận đấu của World Cup 2026.

Dù vậy, phía Thái Lan chưa nói rõ họ có phát sóng trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu của Giải vô địch bóng đá thế giới, sẽ diễn ra tại 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico, hay không? VCK World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 – 19/7 (theo giờ Bắc Mỹ).