Madam Pang ra mặt giải cứu tuyển Thái Lan trước King's Cup 2026

Theo tờ Siamsport, HLV Anthony Hudson lên kế hoạch triệu tập từ 23 đến 25 cầu thủ chuẩn bị cho King's Cup lần thứ 52 diễn ra từ ngày 14/11 đến 17/11 tại Sisaket, đồng thời hướng tới mục tiêu xa hơn là Asian Cup 2027. Dù đợt tập trung nằm hoàn toàn trong lịch FIFA Days, nhà cầm quân này lại vấp phải làn sóng phản đối quyết liệt từ các đội bóng chủ quản tại Thai League.

Thái Lan đứng trước tình cảnh thiếu quân tại King's Cup (Ảnh: FAT).

Ở thời điểm ban đầu, khoảng 10 cầu thủ được các CLB đồng ý cho lên tuyển. Nguyên nhân xuất phát từ lịch thi đấu dày đặc, khi một số đội bóng phải lập tức bước vào tranh tài tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á (ASEAN Club Championship) từ ngày 18/11, chỉ một ngày sau khi đợt FIFA Days kết thúc.

Việc các CLB ưu tiên kế hoạch chuyên môn riêng khiến HLV Hudson đứng trước nguy cơ không thể lắp ghép đội hình tối ưu. Trước viễn cảnh vỡ kế hoạch, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã phải trực tiếp vào cuộc để đàm phán với lãnh đạo các đội bóng.

Bên cạnh bài toán nhả quân từ các CLB trong nước, bài toán lực lượng của "Voi chiến" tại King's Cup 2026 còn trở nên phức tạp hơn bởi cơn bão chấn thương và các trường hợp vắng mặt đáng tiếc.

Những gương mặt thi đấu ở nước ngoài như Nicholas Mickelson, Supachok Sarachat và Teerapat Pruetong được kỳ vọng sẽ kịp hội quân để gánh vác tuyến giữa và hàng thủ.

Madam Pang buộc phải trực tiếp gặp gỡ và thuyết phục các CLB tạo điều kiện cho cầu thủ lên tuyển (Ảnh: FAT).

Trong khi đó, tuyển Thái Lan chắc chắn không có sự phục vụ của bộ đôi tiền đạo chủ lực Supachai Chaided và Teerasak Poeiphimai do chấn thương. Sự thiếu hụt này mở ra cơ hội cho chân sút trẻ Jude Soonsup-Bell trở thành phương án thử nghiệm đáng chú ý.

Trung vệ Việt kiều Eric Kahl (25 tuổi, mang hai dòng máu Thái Lan - Thụy Điển) tiếp tục giữ thái độ im lặng, không phản hồi lời mời triệu tập từ FAT và HLV Hudson. Hành động này đồng nghĩa cơ hội góp mặt của anh tại King's Cup lẫn Asian Cup 2027 gần như đã khép lại.

Giải giao hữu King's Cup 2026 được xem là bài kiểm tra quan trọng để HLV Anthony Hudson rà soát lực lượng. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Thái Lan sẽ chạm trán Brunei ở trận bán kết, trong khi cặp đấu còn lại là cuộc so tài giữa Oman và Tajikistan.