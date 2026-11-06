Đội tuyển Indonesia dự kiến có hai trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Jordan tại Amman (Jordan) vào ngày 13/11. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Jordan và Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vừa thông báo hủy trận đấu này.

Hai đội tuyển Thái Lan (áo trắng) và Indonesia bị ảnh hưởng nặng nề sau khi Asian Cup 2027 bị hoãn (Ảnh: FAT).

Chưa hết, sau trận đấu với Jordan, đội tuyển Indonesia dự định có trận giao hữu quốc tế với Kuwait. Tuy nhiên, theo thông tin từ truyền thông Indonesia vào chiều 5/11, trận Indonesia gặp Kuwait cũng bị hủy.

Nguyên nhân của việc các trận giao hữu này bị hủy vì tình hình ở Trung Đông đang bất ổn, đồng thời Asian Cup 2027 (lịch cũ từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027) đã bị hoãn. Các đội bóng ở châu Á không còn nhiều động lực để thi đấu giao hữu.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir thừa nhận với báo chí xứ sở vạn đảo: “Vấn đề của chúng tôi hiện khá phức tạp. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là an toàn cho các thành viên đội tuyển Indonesia. Chúng tôi hiểu rằng tình hình ở Trung Đông lúc này không hề dễ chịu”.

“Hơn nữa, do Asian Cup 2027 đã bị hoãn, các trận đấu quốc tế từng dự định diễn ra trong tháng 11 không còn đóng vai trò khởi động cho giải vô địch châu Á”, Chủ tịch PSSI Erick Thohir nói thêm.

Vị trí của Madam Pang cũng bị ảnh hưởng vì Asian Cup (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, đối thủ cùng bảng với Indonesia tại Asian Cup 2027 là Thái Lan cũng bị ảnh hưởng lớn vì giải vô địch châu Á bị hoãn.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo, sau King’s Cup 2026, đội tuyển Thái Lan sẽ nghỉ dài ngày. Sớm nhất đến tháng 3/2027, đội tuyển xứ sở chùa vàng mới tập trung trở lại.

Một vấn đề đáng chú ý khác của bóng đá Thái Lan, do Asian Cup 2027 không thể diễn ra theo lịch cũ, giới bóng đá Thái Lan không có căn cứ để đánh giá năng lực của HLV Anthony Hudson (người Anh).

Ông Hudson sẽ kết thúc hợp đồng với đội tuyển Thái Lan sau tháng 2/2027 (thời điểm kết thúc Asian Cup 2027 theo lịch cũ). Hiện tại, FAT chưa gia hạn hợp đồng với ông Anthony Hudson.

Chưa hết, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang) cũng sẽ hết nhiệm kỳ vào đầu năm sau. Bóng đá Thái Lan vào lúc này thiếu cú hích mạnh mẽ, để Madam Pang vận động tranh cử nhiệm kỳ mới.