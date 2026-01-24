Lò đào tạo của Hiểu Minh, Thanh Nhàn hợp tác với CLB Brazil

Chiều 24/1 tại Hưng Yên, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Câu lạc bộ S.A.F Botafogo (Brazil). Thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo bóng đá trẻ, phát triển nguồn nhân lực chuyên môn và cầu thủ theo các chuẩn mực quốc tế.

Lễ ký kết hợp tác ngày 24/1 (Ảnh: PVF).

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của ông Marco Farani - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam, trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, đại diện lãnh đạo Cục Công tác chính trị, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Về phía PVF có thiếu tướng Lê Vân - Phó chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, Chủ tịch CLB PVF-CAND, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó tổng giám đốc PVF, ông Kim Nam Pyo - Giám đốc kỹ thuật PVF.

PVF và Botafogo thống nhất hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là trao đổi về công tác phát triển cán bộ chuyên môn và cầu thủ, tổ chức các chương trình trao đổi đoàn tập huấn, thi đấu, phối hợp cung cấp cầu thủ và chuyên gia cho CLB PVF-CAND, đồng thời tuyển chọn và phát triển cầu thủ trẻ.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung khẳng định đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế, thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới mục tiêu tìm kiếm, đào tạo và phát triển các tài năng bóng đá trẻ, đóng góp nguồn nhân lực cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và các đội tuyển quốc gia.

Botafogo là một trong những CLB giàu truyền thống của bóng đá Brazil (Ảnh: PVF).

S.A.F Botafogo là một trong những CLB giàu truyền thống của bóng đá Brazil, sở hữu hệ thống đào tạo trẻ được đánh giá cao tại Nam Mỹ. Việc ký kết hợp tác với Botafogo được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, trao đổi chuyên môn quốc tế và mở rộng cơ hội phát triển cho cầu thủ trẻ PVF, đồng thời tạo sự liên thông giữa đào tạo trẻ và thi đấu chuyên nghiệp tại CLB PVF-CAND.

Trung tâm PVF là nơi đào tạo ra nhiều lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam những năm gần đây. Trong đó, tiêu biểu là lứa của Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc hay Nguyễn Thanh Nhàn, những cầu thủ quan trọng của U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026.