Liverpool đẩy Crystal Palace chìm sâu trong khủng hoảng

Crystal Palace tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi để thua Liverpool với tỷ số 1-3 trên sân nhà vào tối 8/11 (giờ Việt Nam), đẩy HLV Pierre Sage vào tình thế nguy hiểm. Trong khi đó, tiền vệ Florian Wirtz đã có bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, góp phần vào chiến thắng ấn tượng của đội khách.

Trận đấu khởi đầu đầy sôi động với sự chủ động của Crystal Palace, đội chủ sân Selhurst Park liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm. Tyrick Mitchell có pha căng ngang cắt ngang khung thành Liverpool, chỉ thiếu một cú chạm để mở tỷ số. Ngay sau đó, hậu vệ cánh này tiếp tục tạt bóng chính xác cho Yeremy Pino, nhưng cú dứt điểm mạnh của cầu thủ này lại tìm đến xà ngang.

Crystal Palace nhập cuộc quyết tâm khi đối đầu với Liverpool (Ảnh: Getty).

Crystal Palace tưởng chừng đã có bàn mở tỷ số khi Jorgen Strand Larsen đệm bóng thành công sau tình huống lộn xộn từ quả ném biên dài ở phút 33. Tuy nhiên, VAR đã can thiệp, xác nhận quyết định việt vị của trọng tài trên sân do Daichi Kamada đã chạm bóng trước đó.

Liverpool cũng có cơ hội đáng chú ý khi Bradley Barcola bỏ lỡ tình huống ngon ăn. Sau đường chuyền đẹp mắt của Dominik Szoboszlai, tiền đạo này lại sút bóng vọt xà ở cự ly gần trong tư thế thuận lợi.

Kamada sau đó có cơ hội tương tự cho Crystal Palace, buộc Alisson phải trổ tài đẩy bóng xuất sắc. Pha cứu thua của thủ thành người Brazil càng trở nên quan trọng khi chỉ ít phút sau, Alexis Mac Allister đánh đầu tung lưới đội chủ nhà từ quả đá phạt của Szoboszlai, đưa Liverpool vượt lên dẫn trước ở phút 40.

Trước khi hiệp một khép lại, Alisson tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi xuất sắc đẩy cú đánh đầu chạm nhẹ của Adam Wharton đi chệch cột dọc. Ronald Araujo cũng suýt nhân đôi cách biệt cho Liverpool trong thời gian bù giờ, nhưng cú dứt điểm ở cự ly gần của anh lại đi thẳng vào vị trí của thủ môn Dean Henderson.

Bước sang hiệp hai, Crystal Palace tiếp tục thể hiện sự khởi sắc, nhưng một pha phản công tốc độ của Liverpool đã khiến đội chủ nhà rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Phút 54, Bradley Barcola chuyền bóng thuận lợi vào trung lộ để Florian Wirtz dễ dàng dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Đức tại Ngoại hạng Anh mùa giải này.

Cầu thủ Liverpool ăn mừng bàn thắng của Florian Wirtz (Ảnh: Getty).

Crystal Palace từng thoát thua trong những phút cuối trận gặp Hoffenheim hồi giữa tuần, nhưng lần này họ hiếm khi tạo được sức ép đủ lớn để tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Alisson một lần nữa chiến thắng trong cuộc đối đầu với Pino, từ chối một cơ hội rõ ràng của đội chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, Henderson cũng có pha cứu thua nhanh nhạy để ngăn Alexander Isak ghi bàn. Dù vậy, tiền đạo người Thụy Điển vẫn kịp ghi dấu ấn ở phút 89. Sau pha phối hợp ăn ý với Wirtz, Isak dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 3-0 cho Liverpool.

Crystal Palace cuối cùng cũng có được bàn thắng danh dự sau khi Milos Kerkez bị xác định phạm lỗi với đối phương trong tình huống tranh chấp bóng bổng. Trên chấm phạt đền ở thời gian bù giờ, Eddie Nketiah thực hiện thành công, ấn định tỷ số 1-3.

Chiến thắng này giúp Liverpool có 13 điểm trên sân khách tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác và vượt qua Arsenal ở thống kê này. HLV Andoni Iraola cũng tiếp tục duy trì thành tích bất bại trên sân khách tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu năm. Chuỗi 14 trận liên tiếp không thua là thành tích trước đây chỉ Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer từng đạt được.

Ở chiều ngược lại, Crystal Palace đã thua cả 4 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Đây là chuỗi thất bại tệ nhất của đội bóng kể từ khi trải qua thành tích tương tự vào năm 2023. Đáng chú ý, Patrick Vieira từng bị sa thải khi Crystal Palace mới trải qua 3 trận thua liên tiếp trong chuỗi trận đó. Với những gì đang diễn ra, chiếc ghế của HLV Pierre Sage chắc chắn sẽ chịu sức ép ngày càng lớn.

Đội hình thi đấu

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson, Richards, Disasi, Lerma, Mingueza (Khalaili, 87'), Wharton, Timber (Osorio, 60'), Mitchell, Kamada, Pino (McNeil, 87'), Larsen (Nketiah, 72').

Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Araujo (Gomez, 90+1'), Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai (Nyoni, 69'), Mac Allister, Gakpo (Ngumoha, 76'), Wirtz, Barcola (Muñoz, 69'), Isak (Koumas, 90').