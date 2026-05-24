Liên đoàn Cờ Việt Nam giải trình về lùm xùm sai phạm tài chính

Sau lùm xùm liên quan đến việc thành lập đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự giải cờ vua Olympiad 2026, Liên đoàn Cờ Việt Nam (VCF) lại gặp thêm rắc rối khi Liên đoàn cờ vua quốc tế (FIDE) doạ sẽ dừng cấp chứng chỉ giảng viên cờ vua tại Việt Nam khi thấy có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong quá trình tổ chức của VCF.

Văn bản pháp lý FIDE gửi Liên đoàn Cờ Việt Nam ngày 22/5.

Trong thư gửi VCF hôm 22/5 do Giám đốc Pháp lý Aleksandr Martynov ký chuyển từ Lausanne (Thụy Sĩ), FIDE đã tiếp nhận các thông tin và tài liệu ban đầu phản ánh dấu hiệu bất thường trong quá trình tổ chức hai khóa học "FIDE School Instructor/Chess in Education" (giáo viên, huấn luyện viên cờ vua) tại Hải Phòng (từ ngày 7 đến 9/3) và tại TPHCM (từ ngày 25 đến 27/4).

Những nội dung được FIDE yêu cầu VCF làm rõ tập trung vào việc tổ chức các khóa học, thu kinh phí từ học viên, tài khoản tiếp nhận thanh toán, nghĩa vụ tài chính với FIDE cũng như việc cấp chứng chỉ cho học viên tham gia.

Đáng chú ý, FIDE bày tỏ quan ngại trước phản ánh cho rằng các khoản tiền liên quan tới khóa học hoặc chứng chỉ FIDE có thể không được chuyển vào tài khoản chính thức của VCF hoặc FIDE theo đúng quy định, mà được chuyển vào tài khoản cá nhân mang tên ông Nguyễn Minh Thắng - người đang giữ vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VCF.

FIDE cũng thông báo cho VCF rằng FIDE đang tạm đình chỉ việc xem xét cấp chứng chỉ FIDE trong thời gian xác minh đối với học viên của hai khóa học nêu trên cho đến khi tất cả các vấn đề liên quan được làm rõ đầy đủ

Trong văn bản gửi phía Việt Nam, FIDE cũng cho biết đây chưa phải kết luận cuối cùng về trách nhiệm của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. FIDE cho biết nếu quá trình rà soát xác định có việc thu tiền dưới danh nghĩa phí FIDE hoặc phí chứng chỉ FIDE nhưng không chuyển cho FIDE theo đúng quy định, hoặc học viên được cung cấp thông tin không chính xác, tổ chức này sẽ bảo lưu quyền chuyển hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Thông báo chiêu sinh kèm hình ảnh của VCF về khoá đào tạo giáo viên cờ vua quốc tế FIDE 2026 (Nguồn: VCF).

Theo nguồn tin của Dân trí, trong ngày 23/5, VCF đã có giải trình gửi tới Cục Thể dục Thể thao cũng như FIDE để làm rõ sự việc. Giải trình của VCF khẳng định việc tổ chức hai lớp đào tạo tại Hải Phòng và TPHCM được thực hiện đúng quy trình của FIDE; việc thu thêm kinh phí đối với học viên có nhu cầu nhận chứng chỉ tốt nghiệp cũng được thực hiện theo quy định của FIDE.

Sau mỗi khóa học, FIDE sẽ gửi hóa đơn để Liên đoàn Cờ vua Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Hiện học phí của lớp học tại Hải Phòng đã được chuyển tới tài khoản của FIDE, trong khi lớp học tại TPHCM đang chờ FIDE gửi hóa đơn để hoàn tất thủ tục chuyển khoản.

VCF khẳng định luôn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của FIDE trong quá trình tổ chức các khóa học. Đồng thời, Liên đoàn cam kết tiếp tục hợp tác đầy đủ với FIDE trong quá trình xác minh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức cũng như các học viên tham gia khóa học, đồng thời xử lý vụ việc trên tinh thần minh bạch, trách nhiệm và xây dựng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam cho biết đã nhận được báo cáo giải trình sự việc từ VCF. "Thư phản hồi chính thức từ FIDE sẽ có vào ngày mai (25/5). Cục TDTT đang nắm sự việc để phối hợp xử lý, nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các học viên đã theo học khoá học", đại diện Cục TDTT khẳng định.