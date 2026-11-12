Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết đã phát hiện có hành vi dàn xếp tỷ số tại giải VBA. Một trong những trận đấu được cơ quan điều tra làm rõ, đó là cuộc đối đầu giữa hai CLB Đà Nẵng Dragons và Nha Trang Dolphins diễn ra ngày 15/8.

Tối muộn 11/11, phía Ban tổ chức giải VBA cho biết họ đã tiến hành báo cáo sự việc cho VBF. Sáng nay (12/11), VBF chính thức ra thông báo về vụ việc các VĐV dàn xếp tỷ số.

Thông báo của VBF sáng nay viết: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phía cơ quan chức năng, VBF đã yêu cầu Công ty Cổ phần Bóng rổ Việt Nam, đơn vị điều hành giải VBA phối hợp với các cơ quan chức năng, báo cáo và xem xét áp dụng các hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các VĐV có liên quan”.

“Các VĐV này sẽ bị tạm đình chỉ thi đấu tại các giải đấu thuộc phạm vi quản lý của VBF. Việc tạm đình chỉ có hiệu lực từ ngày 11/11/2026 cho đến khi có thông báo mới. VBF luôn mong muốn tổ chức các giải đấu theo tinh thần thể thao minh bạch, công bằng, bảo đảm tính trung thực và luôn tuân thủ pháp luật.

Bất kỳ hành vi vi phạm nào xảy ra, VBF thống nhất sẽ ngăn chặn và xử lý. Đồng thời, VBF chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định”, thông báo của VBF nêu rõ.

Phía VBF xem đây là bài học sâu sắc, trong việc tăng cường giám sát các giải đấu trong nước, tăng cường công tác giáo dục VĐV, HLV, thành viên các đội bóng.

Thông báo của VBF chia sẻ: “Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam đồng thời yêu cầu các CLB, hội viên, VĐV, HLV, trọng tài và các thành viên tham gia hoạt động bóng rổ nghiêm túc chấp hành pháp luật, tuân thủ quy định của VBF và giải đấu, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Các thành viên cùng nhau bảo vệ uy tín và sự phát triển lành mạnh của bóng rổ Việt Nam”.