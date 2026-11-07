Giải đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam cùng ba đội khách mời là U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar tại Gia Lai. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm xác định thứ hạng chung cuộc.

U23 Việt Nam tái ngộ U23 Thái Lan ở giải giao hữu tại Gia Lai (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11, gặp U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11 và gặp U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11. Tất cả các trận đấu đều được tổ chức tại sân Pleiku.

Các trận đấu ở giải giao hữu quốc tế 2026 được trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Bên cạnh đó, báo Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về giải đấu này.

Đội vô địch sẽ nhận 100.000 USD, cùng cúp và huy chương vàng. Đội á quân được thưởng 40.000 USD và huy chương bạc, trong khi đội đứng thứ ba nhận 20.000 USD cùng huy chương đồng.

U23 Việt Nam đã triệu tập 26 cầu thủ chuẩn bị tham dự giải giao hữu quốc tế ở Gia Lai. Đáng chú ý, đội hình lần này sở hữu 7 gương mặt từng trực tiếp nếm trải bầu không khí đỉnh cao tại Asiad 2026 vừa qua, bao gồm: thủ môn Cao Văn Bình, các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt cùng các tiền vệ Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản. Sự dày dặn trận mạc từ đấu trường châu lục được kỳ vọng sẽ là điểm tựa vững chắc cho toàn đội.

Lịch thi đấu giải tứ hùng quốc tế tại Gia Lai (Ảnh: VFF).

Bên cạnh đó, điểm nhấn đáng chú ý khác nằm ở sự góp mặt của ba cầu thủ Việt kiều: Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Trong đó, bộ đôi Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa có những trải nghiệm quý giá trong màu áo đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup 2026 ở Indonesia.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được tín nhiệm giao trọng trách dẫn dắt U23 Việt Nam tại giải đấu lần này, trong bối cảnh HLV trưởng Kim Sang Sik cùng đội tuyển quốc gia bận rộn thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong dịp FIFA Days tháng 11.

Việc tiếp tục đồng hành cùng lứa cầu thủ trẻ từng làm việc tại Asiad 2026 giúp HLV Đinh Hồng Vinh duy trì sự liền mạch trong triết lý và nắm bắt sát sao phong độ của từng học trò.

Dự kiến, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 8/11 để chuẩn bị cho giải đấu. Đây là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá phong độ, thử nghiệm nhân sự và giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới những nhiệm vụ quan trọng tiếp theo, đặc biệt là vòng loại U23 châu Á 2028.