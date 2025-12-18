Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 18/12: Chờ hai tấm HCV bóng đá

Kết thúc ngày thi đấu 17/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 64 huy chương vàng (HCV), 69 huy chương bạc (HCB) và 94 huy chương đồng (HCĐ), xây chắc vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn kém vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương của đoàn thể thao Indonesia đúng 8 HCV (Indonesia sở hữu 72 HCV, 85 HCB và 94 HCĐ). Ở vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp, đoàn thể thao Thái Lan hiện đã có 185 HCV, 120 HCB và 79 HCĐ.

U22 Việt Nam được kỳ vọng đánh bại Thái Lan ở chung kết môn bóng đá nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Tối 17/12, đội tuyển nữ Việt Nam thua tiếc nuối Philippines trên chấm 11m ở chung kết và ngậm ngùi giành HCB, trong trận đấu mà trọng tài mắc sai lầm khi từ chối bàn thắng của Bích Thùy.

Tuy đánh rơi HCV ở môn bóng đá nữ, bóng đá Việt Nam có cơ hội giành cả 2 HCV bóng đá trong ngày hôm nay (18/12). U22 Việt Nam sẽ tranh HCV với chủ nhà Thái Lan trên sân Rajamangala vào lúc 19h30.

Ngoài ra, đội tuyển futsal nữ Việt Nam có nhiều cơ hội giành HCV khi gặp Indonesia ở trận chung kết vào lúc 16h30. Đội tuyển futsal nam Việt Nam chạm trán Thái Lan ở trận đấu tiếp theo tại vòng bảng.

Thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng sẽ giành HCV ở môn vật, khi chúng ta có đến 4 võ sĩ thi đấu hôm nay. Bên cạnh đó, đấu kiếm hy vọng mang về thêm HCV ở các nội dung đồng đội nam kiếm liễu, đồng đội nữ kiếm 3 cạnh, đồng đội nữ kiếm chém.