Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại giải đấu tại Trung Quốc

Giải giao hữu CFA Team China 2026 sẽ diễn ra ở Tây An (Trung Quốc) từ ngày 25/3 đến ngày 31/3. U23 Việt Nam tham dự giải đấu này cùng các đối thủ U23 Triều Tiên, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan.

Trong đó, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp U23 Triều Tiên vào lúc 14h ngày 25/3. Sau đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ gặp U23 Thái Lan vào lúc 14h ngày 28/3. Cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng gặp U23 Trung Quốc vào lúc 18h35 ngày 31/3.

Vì HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia nên trợ lý Đinh Hồng Vinh sẽ tạm thời dẫn dắt đội bóng ở giải đấu tại Trung Quốc. Trong thời gian qua, HLV Đinh Hồng Vinh cũng chính là người đồng hành xuyên suốt cùng các đội tuyển trẻ U22/U23 Việt Nam trong các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế thời gian qua, đóng góp quan trọng vào những kết quả tích cực của U23 Việt Nam.

Ở đợt tập trung lần này, mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam là tiếp tục xây dựng lực lượng kế cận trong bối cảnh nhiều cầu thủ trụ cột đã quá tuổi U23 hoặc được đôn lên khoác áo đội tuyển quốc gia. Trước mắt, ban huấn luyện tập trung rà soát, đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị nhân sự cho môn bóng đá nam tại Asiad 2026 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới, với nòng cốt là các cầu thủ thuộc lứa tuổi 2005-2007.

Do đó, U23 Việt Nam chỉ giữ lại một vài cầu thủ từng tham dự giải U23 châu Á như thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận, tiền đạo Nguyễn Lê Phát.

Đáng chú ý, HLV Đinh Hồng Vinh trao cơ hội thử sức cho hai cầu thủ Việt kiều là Nguyễn Vadim (Đà Nẵng) và Trần Thành Trung (Ninh Bình). Họ từng được triệu tập lên đội U23 Việt Nam trong quá khứ nhưng bị trả về.

Nhiều gương mặt mới trong đợt tập trung này như Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (Hải Phòng)… hứa hẹn sẽ mang tới làn gió mới cho U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17/3. Dự kiến ngày 23/3, ban huấn luyện sẽ rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải quốc tế CFA Team China 2026.