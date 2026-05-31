Lịch sử World Cup 1982: Italy thăng hoa trên "đôi cánh" của Paolo Rossi

Lễ bốc thăm bị dàn xếp

Tới nay, World Cup 1982 tại Tây Ban Nha vẫn được xem là giải đấu "thiếu trong sạch". Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã gian lận lá phiếu một cách trơ trẽn. Họ đã bỏ qua lá thăm ngẫu nhiên để xếp Scotland vào bảng đấu của Brazil và Liên Xô, tạo nên bảng đấu tử thần.

Chưa hết, trong lễ bốc thăm World Cup 1982, FIFA đã gặp sự cố vì sự thiếu chuyên nghiệp. Đáng ra, 6 đội bóng ở Trung Mỹ và Nam Mỹ được phân vào 6 bảng đấu (theo luật) nhưng sau đó, những quả bóng chứa lá thăm đã bị ai đó sắp đặt và không tuân theo mong muốn của FIFA. Điều đó khiến cho lễ bốc thăm tổ chức lại.

FIFA dàn xếp để Scotland rơi vào bảng tử thần ở World Cup 1982 (Ảnh: Guardian).

Trong đoạn clip ghi lại, nhiều người nhận ra hình ảnh của Sepp Blatter, người khi ấy đóng vai trò Tổng thư ký FIFA.

Trong khi đó, Tây Đức và Áo cũng công khai "dàn xếp tỷ số" theo ý mình ở vòng bảng. Sau thất bại 1-2 trước Algeria và thắng 4-1 trước Chile, Tây Đức cần một chiến thắng trước Áo để đi tiếp. Còn Áo chỉ cần không thua Tây Đức quá hai bàn.

Bởi lẽ đó, hai đội đã "dàn xếp" để loại Algeria. Sau khi Tây Đức dẫn trước một bàn, cả hai đã thi đấu như thể đi bộ trong những phút còn lại. Tỷ số được giữ nguyên. Algeria phải về nước vì kém hiệu số bàn thắng bại so với Tây Đức và Áo (cùng có 4 điểm). Cũng kể từ sau sự cố này, FIFA đã quyết định tổ chức các trận cuối cùng vòng bảng cùng giờ.

Người hùng Paolo Rossi

Bỏ lại sau lưng những "vết đen", kỳ World Cup 1982 vẫn có những "điểm sáng". Trong đó, câu chuyện cổ tích mang tên Paolo Rossi đã mãi lưu danh sử sách. Năm 1980, Paolo Rossi đã phải vào tù sau scandal bán độ ở quê nhà.

Cầu thủ này chỉ trở lại sân cỏ vài tháng trước khi World Cup 1982 khởi tranh. HLV Enzo Bearzot đã "mạo hiểm" điền tên tiền đạo này vào đội hình Italy tham dự World Cup 1982. Thực tế, Paolo Rossi cũng chẳng phải cái tên được chú ý nhiều.

Sự thăng hoa của Paolo Rossi đã giúp Italy vô địch World Cup 1982 trên đất Tây Ban Nha (Ảnh: Guardian).

Italy khởi đầu giải đấu theo cách tệ hại khi hòa cả 3 trận vòng bảng thứ nhất và chỉ đi tiếp nhờ hơn Cameroon đúng một bàn thắng. Thế nhưng, Azzurri đã lột xác ở vòng bảng thứ hai. Nhờ đó, Paolo Rossi đã bước ra ánh sáng.

Trong trận đấu quyết định với Brazil, tiền đạo của Juventus đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick giúp Italy giành chiến thắng 3-2 để giành quyền đi tiếp. Tới trận bán kết gặp Ba Lan, Paolo Rossi tiếp tục sắm vai người hùng khi lập cú đúp giúp Italy thắng 2-0.

Cuối cùng, ở trận chung kết với Tây Đức, Paolo Rossi là người đã ghi bàn mở tỷ số, giúp cho Italy giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Đoàn quân áo Thiên Thanh giành chức vô địch World Cup lần thứ 3 trong lịch sử.

Từ kẻ bị chỉ trích HLV Bearzot trở thành vị thánh sống. Từ kẻ vừa mãn hạn tù, Paolo Rossi là người hùng của đội tuyển Italy. Sau này, Paolo Rossi không bao giờ có thể tái hiện kỳ tích ấy. Anh giải nghệ ở tuổi 31 sau khi trải qua thăng trầm trong sự nghiệp. Nhưng mùa hè Espana 82 mãi ghi danh huyền thoại bất tử.