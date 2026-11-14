Li-Ning Feidian 6 Elite ghi dấu ấn qua những kỷ lục đường đua quốc tế

Trong điền kinh thành tích cao, mỗi giây cải thiện là kết quả của năng lực vận động viên, phương pháp huấn luyện và chất lượng trang bị. Trong đó, công nghệ giày chạy bộ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hiệu suất thi đấu.

Li-Ning Feidian 6 Elite đã ghi nhận những dấu mốc đáng chú ý trên đường đua quốc tế thông qua thành tích của hai vận động viên hàng đầu châu Á.

Tại Valencia Marathon 2025, vận động viên Nhật Bản Suguru Osako cán đích với thành tích 2 giờ 4 phút 55 giây, xác lập kỷ lục quốc gia mới ở nội dung marathon nam. Thành tích này được thiết lập khi anh thi đấu cùng Li-Ning Feidian 6 Elite, đưa mẫu giày đua Li-Ning xuất hiện trong một dấu mốc quan trọng của điền kinh Nhật Bản.

Tiếp đó, tại Beijing Half Marathon 2026, vận động viên Wang Wenjie giành chức vô địch với thành tích 1 giờ 1 phút 15 giây, phá kỷ lục quốc gia Trung Quốc ở nội dung bán marathon nam. Thành tích này sau đó được World Athletics chính thức công nhận là kỷ lục quốc gia.

Hai dấu mốc tại hai đấu trường khác nhau cho thấy sự hiện diện của Feidian 6 Elite trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời phản ánh định hướng của Li-Ning trong việc phát triển công nghệ giày chạy bộ hiệu suất cao, đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của các cuộc đua tốc độ.

VĐV Suguru Osako phá kỷ lục quốc gia Nhật Bản cùng Li-Ning Feidian 6 Elite (Ảnh: Li-Ning).

Thương hiệu Li-Ning và 10 năm đồng hành cùng những hạt giống điền kinh Việt Nam

Từ nền tảng tập luyện đến những màn tranh tài thực tế, sự trưởng thành của thế hệ vận động viên trẻ Việt Nam đang được ghi nhận bằng những kết quả đáng tự hào. Tại Giải vô địch điền kinh U18 và U20 Đông Nam Á 2026 tổ chức tại Thái Lan, đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam đã giành tổng cộng 40 huy chương, gồm 19 HCV, 12 HCB và 9 HCĐ, xuất sắc dẫn đầu bảng tổng sắp toàn đoàn.

Ở nhóm tuổi U18, VĐV Chu Hải Đăng giành HCV nội dung 1.500m nam với thành tích 4 phút 4 giây 63, đồng thời phá kỷ lục Đông Nam Á lứa tuổi U18. VĐV Lê Thị Thảo xuất sắc giành cú đúp HCV ở hai nội dung 100m và 200m nữ, trong khi VĐV Mai Quang Giáp cùng VĐV Tạ Gia Khánh, VĐV Trần Mai Bảo Ngọc và VĐV Nguyễn Ngọc Thảo My mang về HCV nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp.

Ở nhóm tuổi U20, VĐV Lê Thị Diễm Hằng giành HCV 400m nữ với thành tích 55 giây 43; VĐV Phan Văn Anh Kiệt vô địch nội dung ném lao nam và VĐV Đinh Thị Thu Hương giành HCV 3.000m vượt chướng ngại vật nữ.

40 tấm huy chương không chỉ là kết quả của những màn tranh tài tại Thái Lan, mà còn là dấu mốc ghi nhận quá trình rèn luyện nghiêm túc của một thế hệ vận động viên đang trưởng thành.

Những gương mặt trẻ của điền kinh Việt Nam giành HCV tại Giải vô địch điền kinh U18 và U20 Đông Nam Á 2026 (từ trái qua: VĐV Lê Thị Thảo, VĐV Mai Quang Giáp, VĐV Lê Thị Diễm Hằng) (Ảnh: Li-Ning).

Đằng sau mỗi bước tiến về thành tích là hành trình rèn luyện không ngừng để hoàn thiện thể lực, kỹ thuật và khả năng vận động. Đồng hành cùng các thế hệ vận động viên điền kinh Việt Nam, Li-Ning góp phần mang đến những trang bị thể thao chuyên nghiệp, hỗ trợ quá trình tập luyện và chuẩn bị thi đấu.

Hình ảnh các vận động viên trẻ tập luyện trong trang phục Li-Ning và giày Feidian 6 Series ghi dấu sự đồng hành ấy. Đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển những sản phẩm chạy bộ hiệu suất cao của Li-Ning, hướng đến nhu cầu vận động ngày càng đa dạng và những yêu cầu khắt khe hơn trên đường chạy.

Các VĐV trẻ tự tin luyện tập trong trang phục Li-Ning và giày Li-Ning Feidian 6 (Từ trái qua: VĐV Lê Thị Thảo, VĐV Mai Quang Giáp, VĐV Lê Thị Diễm Hằng) (Ảnh: Li-Ning).

Được phát triển với sự kết hợp giữa vật liệu đệm đàn hồi và cấu trúc Carbon, giày Feidian 6 Series tập trung vào ba yếu tố: hoàn trả năng lượng, hỗ trợ lực đẩy và tối ưu chuyển tiếp lực. Ba phiên bản sở hữu cấu hình công nghệ riêng, đáp ứng những yêu cầu hiệu suất khác nhau.

Li-Ning Feidian 6 Challenger: Kết hợp đệm Super Boom 2 lớp và tấm carbon T700, tăng cường độ đàn hồi, khả năng hoàn trả năng lượng và hỗ trợ lực đẩy trong mỗi sải chân.

Li-Ning Feidian 6 Elite: Tích hợp Super Boom Capsule với tỷ lệ hoàn trả năng lượng lên đến 95% theo công bố của Li-Ning, kết hợp Apex Propulsion và carbon T1000 nhằm hỗ trợ cơ chế đòn bẩy, tăng cường lực đẩy và hiệu quả chuyển tiếp khi chạy tốc độ cao.

Li-Ning Feidian 6 Ultra: Phiên bản cao cấp nhất, ứng dụng cấu trúc động lực học LN JIANG (một sáng chế từ Li-Ning) cùng carbon T1000, hướng đến tối ưu chuyển hóa năng lượng và lực đẩy trong vận động ở cấp độ thi đấu đỉnh cao.

Những hạt giống trẻ điền kinh Việt Nam luyện tập với giày đua Li-Ning Feidian 6 Challenger (Từ trái qua: VĐV Nguyễn Ngọc Lĩnh, VĐV Lê Thị Thảo, VĐV Nguyễn Tấn Tài) (Ảnh: Li-Ning).

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