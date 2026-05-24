Lewandowski chia tay Barcelona, Carvajal khép lại hành trình ở Real Madrid

Barcelona thất bại trước Valencia ngày Lewandowski nói lời tạm biệt

Hành quân tới Mestalla gặp Valencia, Barcelona không còn nhiều động lực sau khi đã sớm vô địch La Liga. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Hansi Flick cần một chiến thắng ở trận đấu cuối cùng chia tay tiền đạo Robert Lewandowski.

Sau 60 phút thi đấu kém ấn tượng, Barcelona bất ngờ vượt lên ở phút 61 nhờ pha chạm bóng tinh tế của Lewandowski từ cú dứt điểm của Ferran Torres. Đó cũng là bàn thắng thứ 120 và cuối cùng của tiền đạo người Ba Lan cho Barcelona.

Tuy nhiên, hàng thủ Barcelona liên tục mắc sai lầm đáng tiếc. Javi Guerra gỡ hòa ở phút 66 trước khi Luis Rioja giúp đội chủ nhà vượt lên ở phút 71. Đến phút 90+7, Guido Rodriguez ấn định chiến thắng 3-1 cho Valencia với pha dứt điểm đẳng cấp.

Barcelona khép lại mùa giải với chức vô địch La Liga và giành được 94 điểm. Các cổ động viên và cầu thủ Barcelona thể hiện nhiều cảm xúc tiếc nuối trong ngày tiền đạo huyền thoại Lewandowski chính thức nói lời chia tay Barcelona sau khi kết thúc mùa giải.

Mbappe tiếp tục tỏa sáng, Real Madrid chiến thắng ngày chia tay Carvajal

Ở trận đấu cùng giờ tại Bernabeu, Real Madrid tiếp đón Athletic Bilbao với mục tiêu chiến thắng. Hai đội tạo nên màn đôi công hấp dẫn với liên tiếp những bàn thắng. Gonzalo Garcia mở tỷ số ở phút 11, Jude Bellingham nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 41 trước khi Guruzeta rút ngắn cách biệt cho Bilbao ở phút 45+1.

Sang hiệp hai, Kylian Mbappe tiếp tục để lại dấu ấn bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 51. Đến phút 88, Brahim Diaz ghi thêm bàn thắng thứ tư cho Real Madrid trước khi Izeta ấn định tỷ số 4-2 ở phút 90+1.

Real Madrid khép lại mùa giải La Liga năm nay với 86 điểm và giành vị trí thứ hai chung cuộc. HLV Alvaro Arbeloa dù rất nỗ lực nhưng không thể giúp Real Madrid tránh được mùa giải trắng tay.

Đây cũng là trận cuối cùng của nhiều cái tên gắn bó lâu năm như Daniel Carvajal, David Alaba và HLV Alvaro Arbeloa. Real Madrid sẽ có cuộc cải tổ lực lượng triệt để khi bổ nhiệm HLV Jose Mourinho vào ghế nóng ở sân Bernabeu vào tuần tới.