Lamine Yamal, Raphinha lập cú đúp trong ngày Barcelona thắng 6-1

Sau hai trận thua liên tiếp trước PSG và Real Madrid, Barcelona bước vào cuộc tiếp đón Alaves tại Nou Camp với áp lực phải thắng để chấm dứt chuỗi ngày thất vọng. Trước đối thủ Alaves yếu hơn về mọi mặt, Barcelona sử dụng đội hình thiên về tấn công với các ngôi sao Lamine Yamal, Adeyemi, Raphinha.

Alaves chơi phòng ngự ngay từ đầu nhưng kế hoạch của HLV Quique Sanchez Flores sớm sụp đổ ở phút thứ 8. Pedri tung đường chuyền xuyên tuyến để Fermin Lopez thoát xuống, trước khi tiền vệ này căng ngang thuận lợi cho Raphinha mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.

Barcelona tạo dựng được thế trận áp đảo trước Alaves (Ảnh: Getty).

Alaves bất ngờ đẩy cao đội hình, Rebbach dứt điểm ra ngoài sau đường chuyền của Angel Perez, còn Rodri dùng mặt cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Lucas Boye. Tuy nhiên, Barcelona nhanh chóng lấy lại thế trận và khiến Alaves phải phòng ngự co cụm.

Phút 22, Barcelona tiếp tục xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương bằng pha phối hợp ăn ý giữa Rodri, Lamine Yamal và Fermin Lopez có pha dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Sivera, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Barcelona càng chơi càng hưng phấn, Raphinha và Lamine Yamal lần lượt bỏ lỡ những cơ hội khá đáng tiếc. Đến phút 41, Fermin Lopez kiến tạo để Raphinha hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm tinh tế qua đầu Sivera, đưa cách biệt lên thành 3-0.

Trước khi hiệp một khép lại, Lamine Yamal ghi dấu ấn bằng cú sút chìm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi sát cột dọc và nâng tỷ số lên 4-0 cho Barcelona. Sang hiệp hai, HLV Hansi Flick rút Pedri ra nghỉ, trong khi Alaves tung Toni Martinez vào sân để tăng cường hàng công.

Lamine Yamal tỏa sáng với cú đúp vào lưới Alaves (Ảnh: Getty).

Barcelona tiếp tục duy trì sức ép, sau khi Karim Adeyemi bỏ lỡ cơ hội, phút 64, Lamine Yamal nâng tỷ số lên 5-0 bằng pha tâng bóng qua thủ môn Sivera từ đường chuyền của Gabriel Jesus. Bàn thắng ban đầu bị từ chối nhưng công nghệ VAR can thiệp giúp Lamine Yamal hoàn thành cú đúp trước Alaves.

Khi Raphinha và Lamine Yamal rời sân, Barcelona giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Gordon tiếp tục tận dụng đường chuyền của Rodri để ghi bàn nâng tỷ số lên 6-0 ở phút 81.

Alaves có được bàn thắng danh dự sau pha dứt điểm quyết đoán của Mariano Diaz ở phút 84. Chiến thắng 6-1 trước Alaves giúp Barcelona giành lại ngôi đầu bảng từ tay Atletico, đồng thời giải tỏa áp lực sau hai thất bại liên tiếp.

Thử thách tiếp theo của Barcelona sẽ khó khăn hơn nhiều khi thầy trò HLV Hansi Flick phải hành quân tới sân Metropolitano của Atletico Madrid vào chủ nhật tới, trong cuộc quyết đấu vì ngôi đầu bảng La Liga.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia; Farinas, Cubarsi, De Jong, Cancelo; Fermin Lopez, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Adeyemi, Raphinha.

Bàn thắng: Raphinha (8', 41'), Fermin Lopez (23'), Yamal (45+1', 64'), Gordon (81').

Alaves: Sivera; Enriquez, Koski, Tenagli, Otto; Suarez, Benavidez, Guevara, Perez; Rebbac, Bove.

Bàn thắng: Diaz (84').