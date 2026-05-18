Lamine Yamal gửi thông điệp đáng chú ý trước thềm World Cup 2026

Trong thời gian qua, Lamine Yamal đang điều trị chấn thương gân kheo. Cầu thủ này nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong phần còn lại mùa giải. Điều này không quá ảnh hưởng tới Barcelona khi họ đã giành chức vô địch La Liga.

Chính vì vậy, Yamal cũng không muốn mạo hiểm với tình trạng chấn thương của mình trong bối cảnh World Cup 2026 đang tới gần. Nếu không gặp vấn đề gì, nhiều khả năng tiền đạo 18 tuổi sẽ tham dự giải đấu ở Mỹ, Canada, Mexico cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Khi được hỏi về khả năng trở lại sân cỏ, Yamal tuyên bố: “Tôi sẽ không động vào quả bóng cho tới khi World Cup 2026 diễn ra”. Kèm theo đó, thần đồng bóng đá Tây Ban Nha nở nụ cười.

Nhiều người hiểu được tâm trạng của Yamal ở thời điểm này. Cầu thủ sinh năm 2007 sẽ bước vào kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Cách đây 2 năm, Yamal đã “làm mưa làm gió” ở Euro 2024 khi mới 16 tuổi. Anh là nhân tố quan trọng giúp La Roja giành chức vô địch châu Âu.

Giờ đây, Yamal và đội tuyển Tây Ban Nha đang hướng tới chức vô địch World Cup. Nếu lên đỉnh thế giới, tiền đạo của Barcelona sẽ là cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử giành chức vô địch Euro và World Cup khi dưới 20 tuổi.

Ở World Cup 2026, Tây Ban Nha sẽ nằm chung bảng với Cape Verde, Saudi Arabia và Uruguay. Họ sẽ thi đấu trận mở màn với Cape Verde vào ngày 15/6. Nhiều khả năng, Yamal sẽ kịp ra sân ở trận gặp Saudi Arabia vào ngày 21/6.