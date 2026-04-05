Lamine Yamal gây tranh cãi vì nổi cáu khi đồng đội ghi bàn

Trong trận đấu quyết định ở vòng 30 La Liga, Barcelona đã giành chiến thắng quý giá với tỷ số 2-1 trước Atletico Madrid. Kết quả này giúp Los Blaugrana tiến gần hơn tới chức vô địch khi dẫn đầu bảng với 76 điểm, nhiều hơn 7 điểm so với đội xếp thứ hai là Real Madrid.

Yamal nổi nóng và tỏ thái độ sau khi Lewandowski ghi bàn (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của Barcelona không thực sự trọn vẹn khi Lamine Yamal có phản ứng khiến nhiều người bất bình. Tình huống xảy ra ở phút 87, khi Lewandowski ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Los Blaugrana trên sân Metropolitano.

Ở thời điểm ấy, các cầu thủ Barcelona đã vỡ òa trong niềm vui. Tuy nhiên, Yamal lại tỏ ra lạnh lùng, thậm chí bỏ đi trong sự bực tức. Hình ảnh video ghi lại cho thấy thần đồng của bóng đá Tây Ban Nha phản ứng khá gay gắt, thậm chí, đồng đội Pau Cubarsi phải tiến lại gần trấn an.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Yamal tiếp tục có trao đổi gay gắt với trợ lý HLV Jose Ramon de la Fuente khi bước vào đường hầm khi rời sân. Thậm chí, cầu thủ 18 tuổi cũng ngó lơ cả HLV Hansi Flick.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hansi Flick lý giải về cơn tức giận của Yamal: “Không. Cậu ấy tỏ thái độ như vậy không phải vì màn trình diễn. Đây là trận đấu mà cậu ta đã thi đấu tốt”.

Yamal ngó lơ HLV Hansi Flick và cãi nhau với trợ lý Jose Ramon de la Fuente (Ảnh cắt từ video).

HLV người Đức nói thêm: “Có một vài tình huống trong trận đấu, Yamal đã thi đấu hết sức nhưng không gặp may trong việc ghi bàn hay tạo ra đường kiến tạo quyết định. Nhưng giờ mọi thứ trong phòng thay đồ đã ổn rồi. Đây là trận đấu lớn với rất nhiều cảm xúc. Yamal luôn sẵn sàng khi có bóng và thi đấu rất nỗ lực. Đó là điều tích cực”.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Yamal mắc bệnh ngôi sao và không vì lợi ích của đội bóng. Tuy nhiên, không ít người cho rằng một cầu thủ mới 18 tuổi như Yamal khó kiềm chế cảm xúc và bộc lộ phản ứng bản năng. Qua thời gian, thần đồng này mới có thể tôi rèn bản lĩnh của mình.