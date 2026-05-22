Kỳ vọng lớn của CLB Công an Hà Nội với đào tạo bóng đá trẻ

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bóng đá cộng đồng, đào tạo trẻ và xây dựng thế hệ kế cận cho bóng đá Thủ đô dưới định hướng đồng hành chuyên môn từ CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Trung tâm bóng đá cộng đồng CAHN - CAAC Football Academy đã chính thức ra mắt.

Mang thông điệp “Kỷ luật - Phát triển - Bản lĩnh”, CAAC Football Academy được thành lập với mục tiêu xây dựng môi trường đào tạo bóng đá cộng đồng bài bản, hiện đại và giàu cảm hứng dành cho các em nhỏ từ lứa tuổi U6 trở lên. Không chỉ tập trung phát triển kỹ năng chơi bóng, học viện còn hướng tới việc rèn luyện thể chất, tư duy thi đấu, tinh thần tập thể và bản lĩnh trong cuộc sống cho các học viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Hùng - Phó Chủ tịch CLB Công an Hà Nội khẳng định việc ra mắt Trung tâm bóng đá cộng đồng CAHN - CAAC là dự án mang nhiều tâm huyết và trách nhiệm trong hành trình phát triển bóng đá cộng đồng bền vững.

Đại diện CLB Công an Hà Nội cũng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng CAAC trở thành môi trường đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại và giàu cảm hứng; nơi các em nhỏ được phát triển toàn diện cả về chuyên môn lẫn nhân cách, phụ huynh có thể gửi gắm niềm tin, đồng thời tạo ra sự kết nối cộng đồng thông qua những giá trị tích cực của thể thao

Đại tá Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch CLB bóng đá Công An Hà Nội có những chia sẻ trong buổi lễ

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là sự xuất hiện và giao lưu của các cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội như Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Filip.

Thay mặt cho các thành viên đội bóng, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cũng chia sẻ niềm vui khi đồng hành cùng lễ ra mắt Trung tâm bóng đá cộng đồng CAHN - CAAC. Tiền vệ của Công an Hà Nội FC bày tỏ kỳ vọng học viện sẽ trở thành nơi giúp các em nhỏ được nuôi dưỡng niềm đam mê với bóng đá trong môi trường chuyên nghiệp, tích cực và giàu cảm hứng.

Quang Hải đồng thời tin rằng từ nền tảng đào tạo cộng đồng này, CAAC có thể phát hiện và phát triển những lứa cầu thủ trẻ kế cận, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho CLB Công an Hà Nội cũng như bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Tại buổi lễ, đội ngũ HLV của CAAC Football Academy cũng chính thức ra mắt. Học viện quy tụ các HLV sở hữu nền tảng chuyên môn bài bản cùng các chứng chỉ từ FIFA, AFC và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, hướng tới xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với từng độ tuổi và năng lực phát triển của học viên.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Anh, trưởng bộ môn Bóng đá trường ĐH TDTT Bắc Ninh, Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm bóng đá Cộng đồng CAHN phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, nghi thức cắt băng ra mắt Trung tâm bóng đá cộng đồng CAHN - CAAC đã chính thức đánh dấu sự khởi đầu của học viện. Khoảnh khắc này không chỉ mở ra hành trình phát triển dành cho các cầu thủ trẻ tương lai mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của CLB Công an Hà Nội trong việc phát triển bóng đá cộng đồng và đào tạo trẻ.

CAAC Football Academy định hướng xây dựng hệ thống sân tập hiện đại, thuận tiện di chuyển cùng môi trường tập luyện chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện dành cho học viên và phụ huynh. Song song với hoạt động đào tạo chuyên môn, học viện cũng sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, giải đấu nội bộ, hoạt động cộng đồng và các chương trình phát triển kỹ năng toàn diện dành cho học viên.

Tiền vệ Quang Hải xuất hiện tại sự kiện.

Sự ra mắt của Trung tâm bóng đá cộng đồng CAHN - CAAC được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng trong việc phát triển phong trào bóng đá trẻ tại Hà Nội, đồng thời góp phần tạo nên thế hệ cầu thủ kế cận chất lượng cho bóng đá Thủ đô và bóng đá Việt Nam trong tương lai.