Kịch bản giúp U19 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp để lọt vào bán kết

U19 Việt Nam thất bại 1-2 trước U19 Indonesia

Trong trận quyết định ở bảng A giải U19 Đông Nam Á vào tối 7/6, U19 Việt Nam đã thất bại với tỷ số 1-2 trước U19 Indonesia. Kết quả này khiến thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi mất ngôi đầu bảng vào tay đội chủ nhà U19 Indonesia và đồng thời không thể giành vé trực tiếp tham dự vòng bán kết giải đấu.

U19 Việt Nam vẫn có khả năng đi tiếp sau thất bại trước U19 Indonesia (Ảnh: Bola).

U19 Việt Nam chỉ trông chờ vào tấm vé vớt dành cho đội nhì bảng xuất sắc nhất. “Những chiến binh sao vàng” sẽ chờ đợi vào kết quả hai bảng B và C để biết được số phận của mình.

Do bảng C chỉ có 3 đội nên thành tích của U19 Việt Nam với đội cuối bảng là U19 Timor Leste sẽ không được tính vào cuộc đua nhì bảng. Do đó, thành tích của U19 Việt Nam trong bảng xếp hạng các đội nhì bảng là 3 điểm và hiệu số bàn thắng +4 (6-2).

U19 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp nếu như hai bảng B và C đồng thời xảy ra những kịch bản như sau:

Ở bảng B

Trận đấu giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia buộc phải có kết cục thắng thua. Trong trường hợp hai đội này hòa nhau, U19 Việt Nam chắc chắn bị loại.

Trong trường hợp U19 Brunei xếp cuối bảng: U19 Việt Nam sẽ xếp trên đội nhì bảng B nếu trận đấu giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia có kết cục thắng thua.

Trong trường hợp U19 Singapore xếp cuối bảng: U19 Việt Nam xếp trên đội nhì bảng B nếu U19 Malaysia thua trận hoặc U19 Thái Lan thất bại với cách biệt từ 6 bàn trở lên.

U19 Việt Nam hy vọng U19 Thái Lan không "bắt tay" U19 Malaysia để giành kết quả hòa (Ảnh: FAT).

Ở bảng C

U19 Việt Nam sẽ xếp trên đội nhì bảng B nếu U19 Campuchia thất bại trước U19 Australia hoặc U19 Australia thua với cách biệt từ 7 bàn trở lên.

Tựu chung lại, U19 Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp trong trường hợp hai cặp đấu giữa U19 Thái Lan gặp U19 Malaysia (bảng B) và U19 Australia gặp U19 Campuchia (bảng C) không kết thúc với tỷ số hòa. Còn lại các kịch bản khác đều không dễ xảy ra.

Lượt trận cuối bảng B diễn ra vào ngày 8/6, còn trận đấu cuối bảng C giữa U19 Australia đối đầu U19 Campuchia diễn ra vào ngày 9/6. Sau thời điểm đó, U19 Việt Nam mới biết được số phận của mình.

Bảng xếp hạng các bảng đấu ở giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: FS).