Đội tuyển Việt Nam có 3 điểm sau một lượt trận, nhờ chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11/11, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Đội tuyển Việt Nam đang xếp nhì bảng tại giải tam hùng ở Ninh Bình (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đội tuyển Kyrgyzstan có 3 điểm sau chiến thắng 3-0 trước Đài Loan hôm 14/11. Đội bóng Trung Á bằng điểm với đội tuyển Việt Nam, nhưng họ xếp trên đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik nhờ hơn chỉ số phụ.

Đội tuyển Kyrgyzstan có hiệu số bàn thắng bại +3, còn đội tuyển Việt Nam có hiệu số bàn thắng bại +2. Hai đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ gặp nhau vào lúc 19h tối 17/11, trên sân Ninh Bình.

Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Kyrgzystan, chúng ta sẽ đứng nhì bảng, với 3 điểm sau hai lượt trận. Kyrgyzstan sẽ giành ngôi vô địch với 6 điểm sau hai lượt trận.

Nếu đội tuyển Việt Nam hòa Kyrgyzstan vào ngày 17/11 tới đây, đội tuyển Việt Nam có 4 điểm sau hai lượt trận. Chúng ta bằng điểm với Kyrgyzstan, nhưng vẫn xếp dưới đối thủ và đứng nhì bảng chung cuộc. Nếu hòa đội bóng Trung Á, hiệu số bàn thắng bại của đội tuyển Việt Nam vẫn là +2, còn hiệu số bàn thắng bại của Kyrgzystan vẫn là +3.

Tiền đạo Olaha Mạnh Đức (17) sẽ vắng mặt trong trận gặp Kyrgyzstan (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đội tuyển Việt Nam chỉ vô địch khi chúng ta giành chiến thắng trước Kyrgyzstan. Khi đó, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik có 6 điểm sau hai lượt trận, còn Kyrgyzstan chỉ có 3 điểm.

Chính vì thế, nếu muốn giành ngôi vô địch, đội tuyển Việt Nam chỉ còn một con đường, đó là giành chiến thắng trước đội tuyển Kyrgyzstan.

Điều đáng chú ý, ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan, đội chủ nhà sẽ thiếu vắng nhiều trụ cột. Thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Olaha Mạnh Đức đã rời đội tuyển về lại CLB.

Những cầu thủ này chuẩn bị cho trận đấu giữa CLB Công an TPHCM gặp Buriram United (Thái Lan) ở Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027 diễn ra ngày 18/11.

Trong mọi trường hợp, đội tuyển Đài Loan đều đã chắc chắn đứng cuối bảng tại giải tam hùng quốc tế trên sân Thiên Trường. Đội bóng Đông Bắc Á đã toàn thua cả hai trận, không có điểm nào, hiệu số bàn thắng bại -5.