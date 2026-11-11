Tối 10/11, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U23 Thái Lan ở giải giao hữu tại Gia Lai. Trận đấu diễn ra trên sân Pleiku, nơi gắn với rất nhiều kỷ niệm của HLV Kiatisuk.

HLV Kiatisuk tri ân bầu Đức (Ảnh: FBNV).

Sau trận đấu, HLV người Thái Lan đã đăng tải một thông điệp đặc biệt. Lời chia sẻ của ông rất ngắn nhưng để lại nhiều cảm xúc với người hâm mộ.

Huyền thoại của bóng đá Thái Lan đăng video có hình ảnh ông bầu Đoàn Nguyên Đức bắt tay các cầu thủ trước trận, kèm theo dòng trạng thái: “Dù hiện tại có làm việc ở đâu đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ quên ơn của người sếp này”.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi có hàng nghìn lượt “Thích” và bình luận chỉ sau ít giờ. Rất nhiều người đã lên tiếng cảm ơn HLV Kiatisuk.

Dù là huyền thoại bóng đá Thái Lan nhưng HLV Kiatisuk có mối lương duyên với bóng đá Việt Nam và đặc biệt là CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của bầu Đức.

Năm 2002, khi đội bóng phố Núi giành quyền thăng hạng V-League, bầu Đức đã gây chấn động khi đưa về ngôi sao số một của bóng đá Thái Lan là Kiatisuk.

HLV Kiatisuk luôn dành sự tôn trọng cho bầu Đức.

Trong 5 mùa giải khoác áo đội bóng phố Núi (2002-2006), “Zico Thái” ra sân 75 trận, ghi 59 bàn thắng. Ông góp công lớn giúp HAGL vô địch V-League hai năm liên tiếp 2003 và 2004. Ông cũng hai lần được bầu là Ngoại binh xuất sắc nhất V-League. Đáng chú ý, ở mùa giải cuối cùng, Kiatisuk còn đảm nhiệm vai trò cầu thủ kiêm HLV, bén duyên với sự nghiệp cầm quân.

“Zico Thái” không để lại nhiều dấu ấn trong hai giai đoạn làm HLV tại HAGL vào các năm 2006 và 2010. Phải đến lần tái hợp thứ ba vào năm 2021, chiến lược gia người Thái Lan mới thực sự để lại dấu ấn đậm nét. Ông đã biến HAGL từ đội bóng vật lộn trong cuộc đua trụ hạng trở thành ứng cử viên vô địch V-League.

Ở mùa giải 2021, đội bóng phố Núi thi đấu thăng hoa, dẫn đầu bảng sau 12 vòng đấu với 9 chiến thắng (hòa 2, thua 1). Đáng tiếc, giải đấu bị hủy giữa chừng vì đại dịch Covid-19 khiến HAGL không thể hiện thực hóa giấc mơ vô địch.

Dù không còn làm việc cùng nhau, HLV Kiatisuk và bầu Đức vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Tháng 12/2024, cựu danh thủ Thái Lan từng đưa vợ và các con trở lại Việt Nam thăm bầu Đức nhân dịp Giáng sinh.