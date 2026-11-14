Argentina có trận giao hữu đầu tiên trong dịp FIFA Days tháng 11 khi tiếp đón Uruguay vào sáng 14/11 (giờ Việt Nam). Không còn Messi trong đội hình khi chân sút sinh năm 1987 đã tuyên bố giải nghệ hồi cuối tháng 8, sân La Bombonera của CLB Boca Junior trở nên vắng vẻ với rất ít người hâm mộ đến cổ vũ đội nhà.

Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đã chơi áp đảo trước Uruguay trong hiệp 1, với rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Phút 16, Enzo Fernandes có pha dứt điểm khiến thủ thành của Uruguay đã bất lực cản phá nhưng bóng lại đập trúng xà ngang đi ra ngoài.

Argentina chơi áp đảo trong suốt hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn vào lưới của Uruguay (Ảnh: EFE).

Phút 25, Nico Paz lại gây tiếc nuối khi pha đánh đầu trong vòng cấm của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà bất ngờ bị thủng lưới chỉ sau hai phút bóng lăn. Đội khách thực hiện quả đá phạt bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm và Lisandro Martinez đã lui về đánh đầu phá bóng giải nguy cho đội nhà.

Tuy nhiên, pha phá bóng đó lại đập vào đầu của trung vệ Leonardo Balerdi rồi đi vào lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Rulli, khi anh đã đổ người sai hướng trước đó.

Phút 53, Uruguay nhân đôi cách biệt từ một quả đá phạt góc cũng bên cánh trái. Đó là tình huống mà tiền đạo Maximillano Araujo đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào góc cao khiến thủ thành Rulli dù bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Argentina sau khi thua trận (Ảnh: EFE).

Sau hai bàn thua, tuyển Argentina dâng cao đội hình quyết tâm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Phút 67, tiền đạo Nico Paz dứt điểm tốt sau đường chuyền của Matias Soule nhưng thủ thành Fiermarin xuất sắc bay người cứu thua cho Uruguay.

Cuối cùng, đội tuyển Argentina cũng có được bàn thắng đầu tiên và duy nhất ở phút 72, khi tiền đạo Julian Alvarez dứt điểm quyết đoán sau quả tạt bên cánh trái của Prestianni khiến thủ thành Fiermarin không thể cản phá.

Những phút còn lại, đội chủ nhà tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Uruguay và chấp nhận để thua sít sao 1-2 trong trận đấu đầu tiên của kỷ nguyên hậu Messi.

Đội hình xuất phát:

Argentina: Rulli, Medina, Lisandro Martinez, Balerdi, Montiel, Enzo Fernandez, Palacios, Mac Allister, Thiago Almada, Alvarez, Nico Paz

Uruguay: Fiermarin, Piquerez, Olivera, Ronald Araujo, Varela, Torreira, Bentancur, De Arrascaeta, Maximiliano Araujo, Nunez, Canobbio