Khoảnh khắc Việt kiều của Hà Nội FC tỏa sáng với siêu phẩm phút bù giờ

Hà Nội FC có màn tiếp đón CLB Ninh Bình trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2026-2027 tối 30/10 với không ít bất lợi. Chuỗi phong độ bất ổn từ đầu mùa khiến đội chủ nhà không được đánh giá cao ở trận đấu này.

HLV Harry Kewell không thể trực tiếp chỉ đạo các học trò do án phạt cấm chỉ đạo. Nhà cầm quân người Australia phải theo dõi trận đấu từ khán đài.

Cổ động viên CLB Ninh Bình đem tới sân Hàng Đẫy một không khí náo nhiệt ngay từ khi trái bóng chưa lăn bởi hàng nghìn sắc áo đỏ trên khán đài.

Hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao, hi vọng tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số.

Thực tế, Ninh Bình mới là đội tạo được dấu ấn đầu tiên trên bảng tỷ số. Phút 16, Nguyễn Lê Phát chủ động đột phá từ trung lộ, vượt qua sự truy cản của hàng phòng ngự Hà Nội FC trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng đi hiểm hóc, khiến thủ môn Quan Văn Chuẩn không thể cản phá, đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0.

Cầu thủ trẻ Nguyễn Lê Phát ăn mừng bàn mở tỷ số, tiếp thêm tinh thần và sự hưng phấn cho các đồng đội trong màu áo đỏ của Ninh Bình.

Bàn mở tỷ số khiến nhịp độ trận đấu được đẩy cao. Hà Nội FC chủ động tìm kiếm cơ hội quân bình tỷ số.

Ninh Bình cũng sẵn sàng tổ chức những pha phản công nguy hiểm. Hai đội liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương, mang đến thế trận đôi công hấp dẫn.

Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1. Từ đường chuyền thuận lợi của Hai Long, Sade Iuval băng vào dứt điểm cận thành, đưa bóng vào lưới Ninh Bình, thắp lại hy vọng giành chiến thắng cho Hà Nội FC.

Sau bàn gỡ, hai đội tiếp tục duy trì thế trận giằng co. Khi thời gian thi đấu chính thức dần khép lại, tỷ số hòa tưởng như sẽ được giữ nguyên. Tuy nhiên, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 2.

Tiền đạo Việt kiều Pháp Aymeric Faurand-Tournaire có pha bứt tốc vượt qua Hoàng Đức trước khi tung cú sút từ khoảng cách 25m. Trái bóng đi căng và đẹp mắt, vượt ngoài tầm với của thủ môn Đặng Văn Lâm, làm rung lưới CLB Ninh Bình.

Pha lập công đẳng cấp giúp Hà Nội FC hoàn tất màn lội ngược dòng, ấn định chiến thắng 2-1 trong những giây cuối cùng.

Ba điểm giành được giúp Hà Nội FC cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng V-League 2026-2027. Đội bóng áo tím hiện đứng thứ 7 với 9 điểm.

Ở chiều ngược lại, thất bại trước Hà Nội FC khiến Ninh Bình phải nhận trận thua thứ hai liên tiếp. Đội bóng này hiện có 10 điểm, xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng.