Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 do Công ty TNHH Đức Hương Anh (DHA Việt Nam) tổ chức chính thức khởi động với Hội chợ Race Expo tại Công viên Thống Nhất từ sáng 6/11. Ngày đua chính thức diễn ra vào 8/11, dự kiến thu hút hàng chục nghìn VĐV trong nước và quốc tế.

Race Expo mở cửa từ 10h ngày 6/11, quy tụ nhiều thương hiệu trong lĩnh vực thể thao và sức khỏe. Tiếp nối chuỗi hoạt động, giải chạy trẻ em Kid Dash với cự ly 2,1km sẽ diễn ra lúc 15h ngày 7/11 tại Công viên Thống Nhất.

Ngày đua chính thức diễn ra vào Chủ nhật (8/11), với 4 cự ly dành cho người lớn gồm Marathon 42,195km, bán marathon 21,0975km, 10km và 5km.

Ban tổ chức giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 cắt băng khai mạc giải đấu (Ảnh: BTC).

“Mỗi bước chạy tại Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội không chỉ là sự bứt phá giới hạn cá nhân, mà còn là nhịp đập kết nối cộng đồng. Năm 2026, chúng tôi không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức theo các chuẩn mực quốc tế. Sự an toàn, an tâm và niềm vui trọn vẹn của VĐV chính là thước đo thành công lớn nhất của Ban tổ chức”, PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc DHA Việt Nam, phát biểu tại lễ khai mạc.

Các VĐV đến từ nước ngoài hào hứng nhận Racekit trong sáng 6/11 (Ảnh: BTC).

Năm 2026 đánh dấu năm thứ ba Standard Chartered đồng hành cùng giải đấu với vai trò nhà tài trợ chính. Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ: “Thông qua giải chạy, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích lối sống năng động và tạo thêm cơ hội kết nối trong cộng đồng.

Mỗi người có thể tham gia theo cách riêng, từ chinh phục đường chạy, cổ vũ, tình nguyện đến các hoạt động cộng đồng bên lề. Chúng tôi tự hào tiếp tục đồng hành cùng giải, góp phần tạo nên một sự kiện thể thao quốc tế gắn kết, tiếp nối cam kết lâu dài với Việt Nam và trách nhiệm xã hội trong hơn 122 năm qua”.

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội là giải chạy thứ 10 trong hệ thống Standard Chartered Marathon toàn cầu, đồng thời là thành viên của Age Group Ranking System thuộc Abbott World Marathon Majors. Thành tích tại giải được công nhận để xét chuẩn tham dự các giải marathon danh giá như Boston, Tokyo, London, Berlin, Chicago, New York City và Sydney.

Trên đường đua, các VĐV sẽ đi qua nhiều địa danh và không gian di sản đặc trưng của Hà Nội như Hồ Gươm, Hồ Tây và các khu phố cổ. Đây là hành trình kết hợp giữa trải nghiệm thể thao và khám phá vẻ đẹp văn hóa, lịch sử của Thủ đô.