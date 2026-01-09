Khai diễn giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam năm 2026

Vòng loại khu vực TPHCM, thuộc giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam lần thứ 4 năm 2026, có 35 đội tham dự.

Giải khai diễn chiều 9/1, với các trận thuộc vòng loại khu vực TPHCM (Ảnh: Đ.L).

Khu vực TPHCM cũng là khu vực có số lượng đội tham dự đông đảo nhất. 35 đội tham dự vòng loại khu vực này được chia làm 9 bảng, gồm 8 bảng có 4 đội và một bảng có 3 đội.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 9 đội nhất bảng, cùng hai đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, lọt vào vòng đấu play-off. Vòng đấu này sẽ có thêm một đội xếp thứ nhì vòng loại khu vực Tây Nam Bộ.

Các trận đấu play-off vòng loại khu vực TPHCM sẽ chọn ra 6 đội tham dự vòng chung kết (VCK). Vòng loại khu vực TPHCM diễn ra từ ngày 9 – 27/1.

6 đội vượt qua vòng loại khu vực TPHCM, cùng với 3 đội đến từ vòng loại khu vực phía Bắc, một đội đến từ khu vực duyên hải miền Trung, một đội đến từ khu vực miền Tây Nam Bộ, cùng đội chủ nhà của đội Đại học Nha Trang sẽ tham dự VCK toàn quốc.

VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam năm nay sẽ diễn ra trên sân trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa), từ ngày 7 – 22/3.