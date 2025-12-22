Kết thúc Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản 2025

Sau 4 ngày (từ 18 – 21/12) thi đấu sôi nổi và đầy cảm xúc, Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 7 năm 2025, đã chính thức khép lại. Giải đấu để lại nhiều dấu ấn cả về chuyên môn lẫn ý nghĩa giao lưu quốc tế.

Giải đấu kết thúc chiều 21/12 (Ảnh: T.P).

Giải diễn ra tại TPHCM, với sự tham dự của 12 đội bóng gồm 5 đội đến từ Nhật Bản (Shimizu S-Pulse Mishima, Vanraure Hachinohe, Vegalta Sendai, Kawasaki Frontale Todoroki, Kawasaki Frontale Ikuta), một đội đến từ Singapore (Albirex Niigata) và 6 đội của Việt Nam (An Giang FC, Đồng Nai, Đồng Tháp FC, Hà Nội FC, Becamex TPHCM, CLB TPHCM).

Trong suốt các ngày thi đấu, các cầu thủ trẻ đã cống hiến những trận đấu sôi nổi, chơi đẹp và đầy cảm xúc, thể hiện rõ tinh thần nỗ lực, khát vọng và tiềm năng của thế hệ bóng đá tương lai.

Đặc biệt, đội U13 Becamex TPHCM đã xuất sắc giành chức vô địch, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá trẻ Việt Nam, cũng như hiệu quả của công tác đào tạo, đầu tư bài bản trong những năm gần đây.

Bên cạnh đó, trận đấu giữa các cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (All-Star) vào chiều 21/12, với đội hình kết hợp giữa cầu thủ của các quốc gia, đã trở thành biểu tượng rõ nét cho tinh thần hữu nghị, giao lưu và đoàn kết thông qua bóng đá.