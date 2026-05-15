Kết thúc festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026

Trận đấu tranh ngôi vô địch giữa 2 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam là Hà Nội FC và SLNA diễn ra gay cấn. Đôi bên đều có cơ hội để ghi bàn trong giờ thi đấu chính thức, nhưng không bên nào chọc thủng lưới đối phương.

U14 Hà Nội giành ngôi vô địch (Ảnh: H.T).

Hòa nhau 0-0 sau hai hiệp chính, 2 đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trong loạt sút này, U14 Hà Nội tỏ ra chính xác hơn, họ giành chiến thắng 4-2, qua đó U14 Hà Nội giành ngôi vô địch, U14 SLNA hạng nhì.

Ở trận tranh hạng 3 diễn ra trước đó, U14 PVF gặp đội Học viện bóng đá trẻ Malaysia. Đây là trận đấu rất sôi nổi, với nhiều bàn thắng được ghi.

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang Seo (bìa phải), dự khán trận chung kết (Ảnh: H.T).

Hòa 3-3 sau giờ thi đấu chính thức, đôi bên phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Ở loạt sút này, U14 PVF là đội giành chiến thắng. Đội bóng này giành hạng 3 chung cuộc, còn đội Học viện bóng đá trẻ Malaysia giành giải phong cách.

Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai khép lại sau 5 ngày tranh tài sôi nổi. Đây là sự kiện bóng đá quốc tế được tổ chức rất quy mô, với sự tham dự của tổng cộng 12 đội trong nước và quốc tế.

Trong đó, 5 đội trong nước gồm PVF, SLNA, Hà Nội, Đồng Nai và đội chủ nhà Học viện bóng đá HAGL. 7 đội nước ngoài có mặt tại giải gồm Học viện bóng đá trẻ Malaysia, CLB Jubilo Iwata (Nhật Bản), Gangwon FC và Mohyeon (Hàn Quốc), Shenzhen (Trung Quốc), Chonburi (Thái Lan) và Kham Say (Lào).