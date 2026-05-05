Kết luận vụ tay đua tử vong tại giải đua mô tô ở Cần Thơ

Ngày 5/5, ông Nguyễn Trương Công Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thành phố Cần Thơ, đã ký báo cáo kết quả xử lý sự cố kỹ thuật khiến một vận động viên tử vong tại giải đua xe mô tô ngày 30/4 tại sân vận động Cần Thơ.

Trước đó, chiều 30/4, Sở VHTT DL thành phố Cần Thơ phối hợp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam cùng Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Minh Thi tổ chức chặng 2 Giải đua mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia lần thứ 2 năm 2026.

Giải đấu quy tụ 56 tay đua đến từ 28 CLB trên cả nước, tranh tài ở 3 hệ thi đấu, gồm hệ phong trào với dòng xe Suzuki Sport 120cc; hệ chuyên nghiệp với dòng xe Exciter 150cc; và hệ chuyên nghiệp với dòng xe YAZ 125cc.

Tuy nhiên, sự cố nghiêm trọng đã xảy ra ở vòng chung kết. Theo ban tổ chức, tại vòng chạy thứ 10, vòng cuối cùng, tay đua mang số 12 Đinh Hoàng Quốc Hiếu (29 tuổi, thuộc CLB Bồ câu - A Trắng MFZ 26 Team), gặp sự cố khi vào cua số 3. Xe bất ngờ mất lái, lật nhào, khiến vận động viên văng khỏi xe và chấn thương nặng, gãy cột sống cổ và chấn thương sọ não. Vận động viên này sau đó được xác định tử vong vào rạng sáng 1/5 tại bệnh viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xử lý. Sở đã chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP, đơn vị tổ chức giải là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Minh Thi, cùng các bộ phận chuyên môn cử người đến viếng, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tại nhà riêng ở Phan Thiết.

Theo ban tổ chức, phía gia đình vận động viên gặp sự cố đã thống nhất không khám nghiệm tử thi và không khiếu nại về sau do xác định đây là sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi đấu.

Về phía đơn vị tổ chức là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Minh Thi và Câu lạc bộ Bồ Câu A Trắng MFZ 262 Team.

Trước sự cố này, Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ đề xuất UBND thành phố cho chủ trương không tổ chức giải đua xe mô tô toàn quốc Tranh Cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 2/9 tới.