Theo báo giới Italy, Jannik Sinner có thể phải nghỉ thi đấu trong thời gian tới để điều trị chấn thương. Tay vợt số một thế giới đang ở Milan (Italy) và liên tục trải qua những buổi kiểm tra sức khỏe để làm rõ nguyên nhân xuống thể lực tại Roland Garros 2026.

Jannik Sinner đang gặp vấn đề về thể lực (Ảnh: ATP).

Rõ ràng, việc căng sức để vô địch một mạch 5 giải ATP Masters 1000 năm nay gồm Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo Masters, Madrid Open và Rome Masters khiến ngôi sao người Italy quá tải khi bước vào Roland Garros 2026.

Ở vòng 2 Roland Garros 2026 ngày 28/5, Sinner thất bại trước Juan Manuel Cerundolo sau 5 set với các tỷ số 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Đáng chú ý sau khi thắng hai set đầu, ngôi sao người Italy nhanh chóng hụt hơi và thua ngược đầy bất ngờ.

Với tình hình như hiện tại, Jannik Sinner đối mặt nhiều nỗi lo trước thềm Wimbledon 2026 khởi tranh tại Anh vào ngày 29/6. Tay vợt sinh năm 2001 nhiều khả năng vẫn dự giải đấu, nhưng phong độ của anh ra sao vẫn còn là dấu hỏi.

Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Italy, Angelo Binaghi lên tiếng bênh vực Jannik Sinner sau hành trình thất bại ở Roland Garros. Ông Binaghi khẳng định quần vợt Italy đang sở hữu một nhà vô địch có tính cách đặc biệt và lối sống khác biệt so với nhiều ngôi sao trẻ hiện nay.