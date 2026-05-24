Indonesia nhận tin không vui, tuyển Việt Nam tăng cơ hội vô địch AFF Cup

AFF Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 26/8. Mặc dù ở thời điểm đó, hầu hết các giải vô địch quốc gia châu Âu tạm nghỉ nhưng giải đấu vẫn không diễn ra trong dịp FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) nên các CLB vẫn có quyền không nhả người.

Tân HLV John Herdman của đội tuyển Indonesia cũng thừa nhận không thể triệu tập lực lượng thi đấu ở châu Âu về tham dự AFF Cup 2026. Đây là thông tin vui với đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua bảo vệ chức vô địch giải đấu.

Chiến lược gia người Anh cho biết: “Chúng tôi có 2 đợt tập trung trong tháng 5 và tháng 6. Đợt tập trung vào tháng 5 sẽ bao gồm các cầu thủ nội địa để tập trung cho AFF Cup. Các cầu thủ thi đấu ở châu Âu sẽ không tham dự giải đấu này. FIFA không cho phép điều đó theo quy định hiện hành”.

Điều này đồng nghĩa với việc Indonesia sẽ mất đi phần lớn lực lượng tinh nhuệ. Còn nhớ, ở AFF Cup 2024, khi triệu tập những cầu thủ bản địa, đội bóng xứ vạn đảo đã bị loại ngay ở vòng bảng.

HLV John Herdman tiếp tục nói: “Chúng tôi sẽ sử dụng các cầu thủ trong nước tại AFF Cup. Điều đó rất quan trọng với tôi khi đội bóng chuẩn bị cho mục tiêu tham dự Asian Cup 2027 và World Cup.

Ở AFF Cup 2026, Indonesia sẽ nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam, Singapore, Campuchia và đội thắng ở trận paly-off giữa Timor Leste và Brunei. Nhiều khả năng, đội tuyển Việt Nam sẽ triệu tập được lực lượng tinh nhuệ tham dự giải đấu này, với những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp Indonesia trên sân nhà vào ngày 3/8.