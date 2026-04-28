Indonesia công bố danh sách trước thềm AFF Cup: Thiếu ngôi sao ở châu Âu

Tờ Bola Sport của Indonesia cho biết: “Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã công bố danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị tập trung trong thời gian tới. Đây là danh sách chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2026”.

Trung vệ đang chơi tại Italy Jay Idzes (4) có thể không tham dự AFF Cup 2026 (Ảnh: Tiến Tuấn).

“Danh sách gồm 23 cầu thủ sẽ trải qua các buổi tập cùng toàn đội. Những cầu thủ thể hiện tốt nhất trong danh sách này sẽ có cơ hội được đưa vào đội hình tham dự AFF Cup 2026.

Đợt tập trung sẽ kéo dài từ ngày 26/5 đến 30/5, trước tiên là dành cho các trận đấu thuộc chuỗi FIFA Days (những ngày FIFA cho phép các đội tuyển trên toàn thế giới gom quân, làm nhiệm vụ quốc tế) trong tháng 6”, Bola Sport viết thêm.

Đáng chú ý, trong danh sách 23 cầu thủ vừa được HLV John Herdman và PSSI công bố thiếu vắng rất nhiều các ngôi sao hàng đầu của bóng đá xứ sở vạn đảo, đang thi đấu tại châu Âu.

Những sự thiếu vắng đáng tiếc nhất có thủ môn Maarten Paes (CLB Ajax, Hà Lan), Emil Audero (Cremonese, Italy), hậu vệ Elkan Baggott (Ipswich Town, Anh), Jay Idzes (Sassuolo, Italy), Calvin Verdonk (Lille, Pháp), Kevin Diks (Borussia Monchenhladbach, Đức), Meex Hilgers (Twente, Hà Lan).

22/23 cầu thủ có trong danh sách đội tuyển Indonesia đang thi đấu ở giải trong nước (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngoài ra, những sự thiếu vắng còn có tiền vệ Nathan Tjoe-A-On (Willem II, Hà Lan), Tim Geypens (Emmen, Hà Lan), Joey Pelupessy (Lommel, Bỉ), tiền đạo Ragnar Oratmangoen (Dender, Bỉ), Ole Romeny (Oxford United, Anh), Miliano Jonathans (Excelsior, Hà Lan).

Nguyên nhân xuất phát từ chỗ AFF Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8, ngoài những ngày FIFA Days, lại kéo dài hàng tháng trời. Đây lại là khoảng thời gian mà các đội bóng châu Âu chuẩn bị hoặc đã bước vào mùa giải mới, nên các cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu ở châu Âu khó về nước khoác áo đội tuyển quốc gia, tham dự AFF Cup.

Danh sách 23 cầu thủ Indonesia chuẩn bị cho các trận thuộc FIFA Days tháng 6 và AFF Cup 2026 gồm hầu hết các cầu thủ đang thi đấu ở trong nước.

Những gương mặt được chờ đợi nhất trong đội hình này có hậu vệ cánh trái Shayne Pattynama, tiền vệ Marc Klok, Thom Haye, tiền đạo Jens Raven (đều gốc Hà Lan).

Cầu thủ duy nhất trong danh sách này đang thi đấu ở nước ngoài là tiền vệ tổ chức Marselino Ferdinan (CLB AS Trencin, Slovakia).