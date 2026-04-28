Indonesia công bố danh sách trước thềm AFF Cup: Thiếu ngôi sao ở châu Âu
(Dân trí) - HLV John Herdman (người Anh) của đội tuyển Indonesia công bố danh sách chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế trước mắt. Truyền thông xứ sở vạn đảo cho rằng đây là danh sách dự kiến cho AFF Cup 2026.
Tờ Bola Sport của Indonesia cho biết: “Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã công bố danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị tập trung trong thời gian tới. Đây là danh sách chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2026”.
“Danh sách gồm 23 cầu thủ sẽ trải qua các buổi tập cùng toàn đội. Những cầu thủ thể hiện tốt nhất trong danh sách này sẽ có cơ hội được đưa vào đội hình tham dự AFF Cup 2026.
Đợt tập trung sẽ kéo dài từ ngày 26/5 đến 30/5, trước tiên là dành cho các trận đấu thuộc chuỗi FIFA Days (những ngày FIFA cho phép các đội tuyển trên toàn thế giới gom quân, làm nhiệm vụ quốc tế) trong tháng 6”, Bola Sport viết thêm.
Đáng chú ý, trong danh sách 23 cầu thủ vừa được HLV John Herdman và PSSI công bố thiếu vắng rất nhiều các ngôi sao hàng đầu của bóng đá xứ sở vạn đảo, đang thi đấu tại châu Âu.
Những sự thiếu vắng đáng tiếc nhất có thủ môn Maarten Paes (CLB Ajax, Hà Lan), Emil Audero (Cremonese, Italy), hậu vệ Elkan Baggott (Ipswich Town, Anh), Jay Idzes (Sassuolo, Italy), Calvin Verdonk (Lille, Pháp), Kevin Diks (Borussia Monchenhladbach, Đức), Meex Hilgers (Twente, Hà Lan).
Ngoài ra, những sự thiếu vắng còn có tiền vệ Nathan Tjoe-A-On (Willem II, Hà Lan), Tim Geypens (Emmen, Hà Lan), Joey Pelupessy (Lommel, Bỉ), tiền đạo Ragnar Oratmangoen (Dender, Bỉ), Ole Romeny (Oxford United, Anh), Miliano Jonathans (Excelsior, Hà Lan).
Nguyên nhân xuất phát từ chỗ AFF Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8, ngoài những ngày FIFA Days, lại kéo dài hàng tháng trời. Đây lại là khoảng thời gian mà các đội bóng châu Âu chuẩn bị hoặc đã bước vào mùa giải mới, nên các cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu ở châu Âu khó về nước khoác áo đội tuyển quốc gia, tham dự AFF Cup.
Danh sách 23 cầu thủ Indonesia chuẩn bị cho các trận thuộc FIFA Days tháng 6 và AFF Cup 2026 gồm hầu hết các cầu thủ đang thi đấu ở trong nước.
Những gương mặt được chờ đợi nhất trong đội hình này có hậu vệ cánh trái Shayne Pattynama, tiền vệ Marc Klok, Thom Haye, tiền đạo Jens Raven (đều gốc Hà Lan).
Cầu thủ duy nhất trong danh sách này đang thi đấu ở nước ngoài là tiền vệ tổ chức Marselino Ferdinan (CLB AS Trencin, Slovakia).
Danh sách 23 cầu thủ Indonesia
Thủ môn: Nadeo Argawinata (Borneo FC), Cahya Supriadi (PSIM Yogyakarta), Muhammad Riyandi (Persis Solo).
Hậu vệ: Muhammad Ferarri (Bhayangkara FC), Wahyu Prasetyo (Dewa United), Brian Fatari (Dewa United), Shayne Pattynama (Persija Jakarta), Yance Sayuri (Malut United), Fajar Fathurrahman (Persija Jakarta), Alfharezzi Buffon (Borneo FC).
Tiền vệ: Marselino Ferdinan (AS Trencin, Slovakia), Thom Haye (Persib Bandung), Ricky Kambuaya (Dewa United), Marc Klok (Persib Bandung), Arkhan Fikri (Arema FC), Rivaldo Pakpahan (Borneo FC).
Tiền đạo: Egy Maulana Vikri (Dewa United), Witan Sulaeman (Persija Jakarta), Saddil Ramadani (Persib Bandung), Eka Pratama (PSM Makassar), Hokky Caraka (Persita Tangerang), Jens Raven (Bali United), Eksel Runtukahu (Persija Jakarta).