Indonesia 0-0 Saudi Arabia (hiệp 1): Chờ cú sốc từ đại diện Đông Nam Á

Xem trực tiếp trận đấu giữa Indonesia gặp Saudi Arabia trên kênh nào?

Đội tuyển Indonesia đã đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á khi trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 4 World Cup. Tuy nhiên, hành trình của Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) tới World Cup 2026 vẫn còn dài.

Ở vòng loại thứ 4, đoàn quân của HLV Patrick Kluivert sẽ nằm chung bảng với Iraq và Saudi Arabia. Trong đó, chỉ có đội đầu bảng mới giành vé tham dự World Cup. Đội xếp thứ hai sẽ lọt vào vòng loại thứ 5 (gặp đội xếp thứ hai bảng A) để tranh suất tham dự vòng play-off Liên lục địa.

Trước thềm trận đấu này, Indonesia không được đánh giá cao. Theo tính toán của siêu máy tính Footy Ranking, Indonesia chỉ có 5% cơ hội giành ngôi đầu bảng. Trong khi đó, cơ hội giành vé đi tiếp của Saudi Arabia lên tới 67%.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Vạn đảo đã giành chiến thắng 1 trận và hòa 1 trận trước Saudi Arabia ở giai đoạn vòng loại thứ ba World Cup 2026. Do đó, thầy trò HLV Patrick Kluivert hoàn toàn có thể tự tin tạo nên bất ngờ trước Saudi Arabia.

Về phía Saudi Arabia, họ cần làm tất cả để giành vé tham dự World Cup sau khi sảy chân ở vòng loại thứ ba. Họ là khách quen ở đấu trường World Cup trong những năm qua. Do đó, đội bóng Tây Á hơn hẳn Indonesia về kinh nghiệm trong thời khắc quyết định.

Phát biểu trước báo giới, HLV Kluivert cho biết: “Chúng tôi không sợ hãi, bởi vì nếu sợ, bạn sẽ bộc lộ điểm yếu của mình và điều đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đối thủ. Chúng tôi hiểu sức mạnh và tiềm lực của Saudi Arabia, đặc biệt là khi họ thi đấu trên sân nhà, nhưng chúng tôi cần phải tập trung. Tâm lý là điều quan trọng nhất, phải bình tĩnh”.

Trong khi đó, HLV Herve Renard của Saudi Arabia nói: “Về mặt kỹ thuật, chúng tôi đang đi đúng hướng. Chúng tôi đã có một chuyến tập huấn ở châu Âu trong kỳ nghỉ vừa qua. Nhưng ngày mai sẽ là một trận đấu khác và mọi người đều hy vọng giành quyền tham dự World Cup. Tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ cống hiến hơn 100% sức lực để giành quyền tham dự World Cup.

Tôi đến đây một năm trước và mục tiêu là giành tấm vé trực tiếp nhưng điều đó đã không thành hiện thực vì chúng tôi cần cải thiện ở nhiều khía cạnh. Chúng tôi đã có những tiến bộ tốt kể từ Cúp Vùng Vịnh. Chúng tôi phải chứng minh điều đó trên sân cỏ bởi vì sự thật luôn xuất hiện trên sân cỏ”.