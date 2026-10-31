Hy hữu ở giải U15 World Cup: Thủ môn đứng im, từ chối cản phá 11m

Đội tuyển U15 Anh đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước U15 Bolivia ở vòng đấu loại trực tiếp của giải đấu diễn ra tại Baku (Azerbaijan) vào sáng 31/10 (giờ Việt Nam), sau một quả phạt đền gây tranh cãi ở những phút cuối trận.

Đây là giải đấu có thể thức mỗi đội ra sân với 8 cầu thủ, thi đấu trong hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút. Tuy nhiên, U15 Anh bất ngờ được hưởng một quả phạt đền ở phút 41, khi tỷ số đang là 2-2. Trong tình huống này, tiền đạo Emmanuel Famokun của U15 Anh được cho là đã bị một cầu thủ Bolivia phạm lỗi, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Cầu thủ và ban huấn luyện U15 Bolivia phản ứng với trọng tài khi cho U15 Anh được hưởng quả phạt đền ở phút 41 (Ảnh: DAZN).

Quyết định của vị "vua áo đen" lập tức vấp phải sự phản ứng gay gắt từ các cầu thủ U15 Bolivia. Thậm chí, nhiều thành viên ban huấn luyện đội bóng này còn lao thẳng vào sân để phản đối, cho rằng tình huống phạm lỗi xảy ra bên ngoài vòng cấm.

Mặc dù vậy, trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định thổi phạt đền, đồng thời rút nhiều thẻ phạt dành cho các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện U15 Bolivia. Đáng chú ý, khi tiền đạo Emmanuel Famokun bước lên thực hiện quả phạt đền, toàn bộ cầu thủ Bolivia đã bỏ ra đường biên ngang, thay vì đứng ở rìa vòng cấm để sẵn sàng tranh chấp nếu thủ môn đội nhà cản phá thành công.

Không dừng lại ở đó, khi Famokun chuẩn bị dứt điểm, thủ môn Bolivia chủ động di chuyển sang bên trái khung thành và không có ý định cản phá. Nhờ vậy, tiền đạo mang áo số 11 của U15 Anh dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội nhà.

Các cầu thủ Bolivia sau đó vỗ tay đầy mỉa mai để chế giễu trọng tài, trong khi các cầu thủ trẻ Anh chạy đi ăn mừng bàn thắng. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng trở nên căng thẳng khi một số cầu thủ U15 Bolivia không kiềm chế được sự tức giận, vây quanh trọng tài và lớn tiếng chỉ trích.

Thủ môn của U15 Bolivia từ chối cản phá quả phạt đền của U15 Anh để phản đối trọng tài (Ảnh: DAZN).

Các cầu thủ U15 Anh cũng lập tức chạy đến bảo vệ trọng tài, khiến khung cảnh sau trận đấu trở nên hỗn loạn. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy một cầu thủ dự bị của Bolivia đã phải nhận thẻ đỏ vì có hành động hung hăng, tiến sát trọng tài. Trước đó, HLV đội bóng này cũng tức giận lao đến đối đầu với vị "vua áo đen".

Đáng chú ý, sự cố hỗn loạn nói trên xảy ra chỉ 4 ngày sau khi U15 Anh gây tranh cãi vì bỏ dở trận đấu với U15 Ireland, nguyên nhân là đối thủ có hành vi phân biệt chủng tộc.

Sau sự việc, người phát ngôn FIFA cho biết: "FIFA đã nắm được thông tin về một sự cố xảy ra trong trận đấu giữa U15 Anh và U15 Ireland thuộc khuôn khổ giải vô địch thế giới U15. Trận đấu đã bị trọng tài hủy bỏ sau khi đội tuyển Anh từ chối tiếp tục thi đấu.

Các báo cáo chính thức đang được thu thập và vụ việc sẽ được chuyển đến Ủy ban Kỷ luật độc lập để xem xét, đưa ra quyết định trong thời gian thích hợp".