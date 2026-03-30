Huấn luyện viên đột quỵ sau khi nhận cú sốc tại vòng loại World Cup 2026

Sự cố y tế nghiêm trọng này xảy ra chỉ vài giờ trước khi đội tuyển Romania lên máy bay sang Slovakia thi đấu giao hữu. Đây là cú sốc tiếp theo đối với bóng đá nước này, sau khi họ vừa đánh mất cơ hội dự World Cup 2026.

Theo thông tin từ Ban huấn luyện đội tuyển Romania, HLV Lucescu đã bị đột quỵ ngay trong cuộc họp chiến thuật. Đội ngũ y tế đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu tại chỗ trước khi đưa nhà cầm quân lão luyện này nhập viện cấp cứu. May mắn thay, các báo cáo mới nhất cho biết sức khỏe của ông hiện đã tạm thời qua cơn nguy kịch và dần ổn định.

HLV Lucescu chỉ đạo trong trận bán kết nhánh C tranh vé vớt vòng loại World Cup khu vực châu Âu với Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Reuters).

Áp lực đè nặng lên vai vị chiến lược gia 80 tuổi được cho là nguyên nhân dẫn đến sự cố. Cách đó vài ngày, vào ngày 26/3, Romania đã phải nhận thất bại đau đớn 0-1 trước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ trong trận bán kết play-off nhánh C khu vực châu Âu, qua đó chính thức tan vỡ giấc mơ World Cup.

Trong thời gian tới, trợ lý HLV, Ionel Gane sẽ tạm thời tiếp quản chiếc ghế nóng để chỉ đạo các cầu thủ. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bước vào trận chung kết tranh tấm vé vớt với Kosovo vào ngày 31/3 tới.

Mircea Lucescu không chỉ là một huấn luyện viên đơn thuần, ông là biểu tượng của sự bền bỉ với gần nửa thế kỷ hành nghề. Đỉnh cao sự nghiệp của ông là chức vô địch UEFA Cup mùa giải 2008-2009 cùng Shakhtar Donetsk. Ông cũng sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ tại Romania, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là nhiệm kỳ thứ hai của ông tại đội tuyển quê nhà Romania (trở lại từ tháng 8/2024), sau giai đoạn đầu rực rỡ từ 1981-1986 thời điểm ông từng giúp đội bóng này vượt qua những gã khổng lồ như Italy hay Thụy Điển để dự Euro 1984.

Được biết, thời gian qua ông đã mắc bệnh nặng nhưng vẫn âm thầm cống hiến mà không công bố chi tiết về tình trạng sức khỏe của mình.