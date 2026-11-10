Crystal Palace chỉ mới bổ nhiệm Pierre Sage vào "ghế nóng" hồi tháng 6 để thay thế HLV huyền thoại Oliver Glasner. Tuy nhiên chiến lược gia người Pháp đã trở thành HLV đầu tiên của Premier League bị sa thải mùa này sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp đáng thất vọng và khiến Crystal Palace rơi xuống đáy bảng xếp hạng.

HLV Pierre Sage trở thành HLV đầu tiên ở Premier League bị sa thải sau chuỗi trận bết bát của Crystal Palace (Ảnh: Getty).

HLV Pierre Sage gia nhập Eagles sau quãng thời gian ấn tượng dẫn dắt CLB Lens, nơi ông giúp đội bóng giành chức vô địch Cúp Quốc gia Pháp mùa trước và vị trí thứ hai tại Ligue 1.

Nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý muốn tại sân Selhurst Park sau khi đoàn quân của HLV Pierre Sage phải nhận tới 7 trận thua và chỉ thắng được hai trận. Và trận thua trước Liverpool cuối tuần qua chính là giọt nước tràn ly đối với chủ sở hữu CLB Crystal Palace, Steve Parish.

Theo tờ Sky Sport, cựu HLV Tottenham, Thomas Frank cùng cựu HLV Everton, Sean Dyche là những ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế Pierre Sage. Thomas Frank chưa dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi bị Spurs sa thải hồi tháng 2, nhưng ông đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã đưa Brentford trở lại đấu trường Premier League

Trong khi đó Sean Dyche có rất nhiều kinh nghiệm trong việc trụ hạng sau khi rời Nottingham Forest hồi đầu năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng, HLV Pierre Sage với vẻ mặt buồn bã nói: “Thật không tốt khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế trong tình trạng này vì Crystal Palace có hai tuần không thi đấu.

Nhưng chúng tôi phải luôn ghi nhớ những gì cần thay đổi để phòng thủ và tấn công hiệu quả hơn, cũng như để cạnh tranh tốt hơn. Hiện tại chúng tôi đang tạo ra nhiều thứ, kỳ vọng rất nhiều điều, nhưng lại không đạt được kết quả như mong đợi".

Đội bóng của HLV Pierre Sage đã để thủng lưới tới 24 bàn - con số tệ nhất giải đấu. Thất bại trước Liverpool khiến Crystal Palace rơi xuống vị trí cuối bảng sau 10 vòng đấu, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2017.

.