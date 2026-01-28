Honda Racing Vietnam tuyển chọn “Tài năng đua xe nhí 2026”

Chương trình tìm kiếm “Tài năng đua xe nhí 2026”, Honda Racing Vietnam tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư nghiêm túc cho thế hệ tay đua kế cận của Việt Nam (Ảnh: HVN).

Chương trình đã thu hút gần 200 hồ sơ đăng ký từ các em nhỏ trong độ tuổi từ 6 đến 12 trên toàn quốc, cho thấy sự hào hứng của các tay đua nhí cũng như niềm tin ngày càng lớn của phụ huynh vào lộ trình phát triển đua xe bài bản, an toàn và bền vững do Honda Racing Vietnam xây dựng.

Chương trình là bước tiếp nối trong chiến lược đầu tư bền vững của Honda Racing Vietnam nhằm phát hiện, đào tạo và đồng hành cùng những tài năng đua xe trẻ ngay từ những nền tảng đầu tiên. Không đặt nặng thành tích ngắn hạn, hành trình tìm kiếm “Tài năng đua xe nhí 2026” hướng tới việc hình thành kỷ luật, tinh thần thể thao và kỹ năng kiểm soát tốc độ - những yếu tố cốt lõi để phát triển một tay đua chuyên nghiệp trong tương lai.

Tuyển chọn với sự đánh giá của chuyên gia Nhật Bản

Từ danh sách gần 200 hồ sơ hợp lệ, Honda Racing Vietnam sẽ tiến hành vòng tuyển chọn trực tiếp vào ngày 31/1 và 1/2 tại Trường đua Đại Nam. Buổi tuyển chọn sẽ có sự tham gia đánh giá của đội ngũ chuyên gia và huấn luyện viên đến từ Nhật Bản, phối hợp cùng các thành viên giàu kinh nghiệm của Honda Racing Vietnam.

Buổi tuyển chọn sẽ có sự tham gia đánh giá của đội ngũ chuyên gia và huấn luyện viên đến từ Nhật Bản (Ảnh: HVN).

Các thí sinh sẽ được đánh giá toàn diện dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm: Khả năng điều khiển xe và cảm nhận tốc độ; nền tảng thể lực, phản xạ và kỷ luật thi đấu; tinh thần học hỏi, sự tập trung và thái độ trong tập luyện.

Quá trình tuyển chọn được tổ chức trong môi trường bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn, chuyên môn và tính công bằng cho tất cả các em nhỏ tham dự.

Phân loại đào tạo - Định hướng phát triển dài hạn

Các hoạt động đào tạo, rèn luyện kỹ năng, thể lực và tư duy thi đấu một cách bài bản (Ảnh: HVN).

Thông qua vòng tuyển chọn, Honda Racing Vietnam sẽ phân loại thí sinh thành 2 nhóm định hướng đào tạo:

Nhóm 1 - Đào tạo chuyên sâu quốc tế: Honda Racing Vietnam sẽ lựa chọn 2 tay đua nhí có tiềm năng nổi bật nhất để bước vào lộ trình đào tạo chuyên sâu. Các em sẽ được cử tham gia huấn luyện tại các học viện đua xe uy tín ở Thái Lan và Nhật Bản; tiếp cận giáo trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia Honda toàn cầu.

Qua đó, từng bước chuẩn bị nền tảng để tham gia các giải đấu chính thức trong khu vực và quốc tế trong tương lai

Hoạt động huấn luyện tại các học viện đua xe uy tín ở Thái Lan và Nhật Bản (Ảnh: HVN).

Nhóm 2 - Đào tạo nền tảng và kế cận: Các thí sinh còn lại tiếp tục được tham gia các buổi huấn luyện định kỳ hàng tháng cùng đội ngũ huấn luyện viên Honda Racing Vietnam. Qua đó rèn luyện kỹ năng, thể lực và tư duy thi đấu một cách bài bản; xây dựng nền móng vững chắc, làm tiền đề cho các kỳ tuyển chọn tiếp theo của Honda Racing Vietnam

Đồng hành bền bỉ cùng đam mê trẻ thơ

“Tài năng đua xe nhí 2026” là hành trình tìm kiếm tài năng đua xe nhí, những tay lái xuất sắc (Ảnh: HVN).

Hành trình tìm kiếm tài năng đua xe nhí không chỉ là hành trình tìm kiếm những tay lái xuất sắc, mà còn là quá trình nuôi dưỡng đam mê đúng cách, an toàn và có định hướng lâu dài. Thông qua chương trình tìm kiếm “Tài năng đua xe nhí 2026”, Honda Racing Vietnam tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư nghiêm túc cho thế hệ tay đua kế cận của Việt Nam - nơi những giấc mơ tốc độ được vun đắp bằng kỷ luật, tri thức và tinh thần thể thao bền vững.