Hơn 3.000 vận động viên tham gia đại hội thể dục thể thao Đà Nẵng 2026

Hơn 3.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, sinh viên, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng cùng tham gia đại hội.

Đại hội năm nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức thi đấu 25 môn và phân môn thể thao như điền kinh, Bơi, Taekwondo, Karate, Vovinam, Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng đá, Pickleball, Billiards... Thời gian thi đấu diễn ra đến tháng 9.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp thể dục, thể thao và căn dặn: “Dân cường thì quốc thịnh””.

Thấm nhuần tư tưởng đó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết trong thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn xác định phát triển thể dục, thể thao là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo bà Thi, đại hội thể dục thể thao lần thứ X diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi thành phố Đà Nẵng đang triển khai mạnh mẽ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tính chủ động của cơ sở để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu khai mạc (Ảnh: Đức Anh).

“Đây cũng là tiền đề quan trọng để phong trào thể dục, thể thao được tổ chức sâu rộng, đồng bộ, gần dân, sát dân hơn; tạo điều kiện để mỗi xã, phường, đặc khu, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị trở thành hạt nhân phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu.

Tại Đà Nẵng, những năm qua, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên toàn thành phố.

Các hoạt động chạy bộ cộng đồng, bơi phòng chống đuối nước, thể thao học đường, thể thao người cao tuổi, người khuyết tật, thể thao bãi biển, thể thao doanh nghiệp, các giải đấu phong trào ở nhiều môn thể thao được phát huy sôi nổi.

Ngoài ra, nhiều sự kiện, giải thể thao quốc tế được tổ chức đã thu hút đông đảo du khách tham gia và được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

“Thành phố ngày càng hình thành lối sống năng động, khỏe mạnh, văn minh đúng với định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị đáng sống và đáng đến”, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đánh trống khai mạc đại hội (Ảnh: Bình An).

Bên cạnh thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các địa phương, đơn vị dẫn đầu cả nước. Nhiều vận động viên Đà Nẵng đã đạt thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia, khu vực và quốc tế; đóng góp tích cực cho Đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games, ASIAD và Olympic.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định quyết tâm phát triển thể thao theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững; duy trì, phát triển thể dục thể thao truyền thống, thể thao các dân tộc thiểu số; khai thác hiệu quả lợi thế biển, cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng đô thị để trở thành trung tâm tổ chức sự kiện thể thao, du lịch thể thao, thể thao biển hàng đầu của cả nước.